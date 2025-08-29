外交部：願同美國相向而行　續探尋新時期兩大國正確相處之道

周五（29日）上午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第二場記者招待會，介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況。



中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第二場記者招待會。（新華社）

外交部副部長馬朝旭介紹，中方願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護中國的國家主權、安全和發展利益。對中國搞施壓、脅迫行不通、辦不到。想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族的偉大復興，注定以失敗收場。中方願同美方相向而行，落實好兩國元首的重要共識，保持溝通，管控分歧，拓展合作，繼續探尋新時期兩個大國正確相處之道。

馬朝旭說，元首外交是中國外交的最高形式，在中國特色大國外交中發揮著決定性作用。十八大以來，習近平主席親自擘畫、親力親為，親自開展亮點紛呈、高潮叠起的元首外交。共出訪55次，往訪72國，足跡遍布五大洲，還接待來華進行國事訪問的外國元首230多人次。

中國始終將周邊置於外交全局的首要位置，始終致力於促進地區和平穩定與發展繁榮。當前，周邊命運共同體建設不斷取得新的進展，邁上新的台階。習近平主席幾乎遍訪周邊國家。十八大、十九大、二十大後，習主席首次出訪都選擇周邊國家，引領我國同周邊國家的關系進入近代以來最好時期。

馬朝旭又介紹，構建人類命運共同體重大理念為國際關系確立新思路，為全球治理提供新智慧，為國際交往開創新格局，為美好世界描繪新願景。它超越了集團政治的“小圈子”規則，超越了實力至上的霸道邏輯，超越了少數西方國家自詡的所謂“普世價值”，形成共建美好世界的最大公約數。

在中方同各方攜手努力下，構建人類命運共同體已經從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為豐富實踐，從理念主張發展為科學體系，實現了從雙邊到多邊、從區域到全球、從發展到安全、從合作到治理的歷史跨越，取得全方位、開創性的豐碩成果。

台灣問題方面，馬朝旭表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，少數外部勢力妄圖搞「以台制華」是在玩火，而玩火者必自焚。中國終將統一，也必將統一的大勢不可阻擋。