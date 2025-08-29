一家四口自駕遇落石砸死36歲父　妻曝血檢爭議：發酵麵製品致乙醇

河南洛陽欒川縣早前一場突如其來的悲劇震驚人心，5月2日，田先生一家四口駕車行駛在山路上時，遭遇落石襲擊，田先生不幸身亡。事發近四個月，田先生的遺體至今仍存放在殯儀館未火化。8月28日，家屬向內媒透露，由於此前一次血液檢測爭議，他們擔心火化遺體後難以自證清白，因此在與當地政府的民事賠償訴訟判決前，選擇暫不火化。



報道指，田先生一家平時較少使用車輛，出行多以新能源車代步，事發車輛僅投保了交強險，未購買其他商業保險。事故發生後，田先生的母親賈女士和妻子劉女士陷入巨大的悲痛與困境。

田先生駕車載著妻女四人在欒川縣一處國道行駛時，突遭路側山體落石砸中身亡。（極目新聞）

賈女士向媒體表示，起初他們並未考慮對兒子進行血液檢測，但後來想起曾為田先生購買了一份重疾險。保險公司告知，若能證明田先生無酒駕等違法行為，可退還多年保費。為此，家屬向警方申請對田先生遺體進行血液檢測。然而，5月6日司法鑒定中心出具的報告顯示，田先生血液中檢出乙醇（酒精）含量為0.35mg/ml（即35mg/100ml）。這一結果讓家屬難以接受，堅稱田先生事發前一個月未曾飲酒，於是在鑒定結論書上簽字並要求重新檢測。

5月22日，鑒定機構進行第二次血液檢測，結果顯示未檢出乙醇成分，終於還田先生清白。

鑒定結論通知書。（極目新聞）

死者田先生。（極目新聞）

田先生的妻子劉女士回憶，第一次檢測時，丈夫遺體在常溫下放置了24小時後才抽血，結果顯示含有乙醇。但她強調，事發當晚田先生並未飲酒。第二次檢測結果出爐後，證實血液中無乙醇成分。劉女士從事醫務工作，她推測第一次檢測的誤判可能與遺體長時間在常溫下放置有關，或因田先生當晚食用了大量易發酵的麵製品，導致血液中產生乙醇。

劉女士曾在社交平台上發文稱，事發路段的防護網早已破損不堪。（抖音）

更讓家屬痛苦的是，第一次檢測結果引發了嚴重的網絡暴力。劉女士表示，一些網友不分青紅皂白，指責田先生酒駕帶孩子出行，導致一家人精神幾近崩潰。「那些言論對我們的傷害太大了，」劉女士無奈地說。

劉女士坦言，丈夫遺體至今未火化的原因，正是因為第一次檢測爭議帶來的恐懼。「萬一火化後又出現其他問題，我們無法再證明真相。」她表示，在與欒川當地政府的民事賠償訴訟判決結果出來前，家屬不敢輕易火化遺體，以防無法應對可能的爭議。