內地38歲頂尖女登山家管靜K2峰下撤遭落石擊斃　曾於珠峰倒立20秒

湖南著名女登山家管靜近日成功登頂著名的世界第二高峰「K2峰」（喬戈里峰，海拔8611米高）後，在下撤途中遭遇落石擊中頭部，不幸去世，終年38歲。



湖南著名女登山者管靜。（《上游新聞》）

湖南著名女登山者管靜（右）。（《上游新聞》）

「K2峰」位於中國和巴基斯坦邊界上，綜合內媒《上游新聞》等14日報道，事發於當地時間周二（12日）晚上，管靜在從「K2峰」下撤時被落石擊中去世。

巴基斯坦當地一登山俱樂部表示，「事故發生在1號營地和前進營地之間的山脊路線上，該路段因頻繁發生落石而臭名昭著」。據聲明稱，管靜的遺體搜尋工作仍在進行中，其他與管靜一起登頂「K2峰」的登山者已安全返回大本營。

喬戈里峰。（視覺中國）

據新華社報道，「K2峰」以其山勢險峻、氣候惡劣和高死亡率被譽為「眾山之王」。2004年7月27日西藏登山探險隊成功登上「K2峰」，這是中國人首次登頂這座於喀喇昆侖山脈，中國和巴基斯坦邊界上的世界第二高峰。

管靜在珠穆朗瑪峰頂做倒立。（祁東縣融媒體中心）

管靜曾從南坡成功登頂珠穆朗瑪峰。（祁東縣融媒體中心）

報道指，管靜生前在美國教瑜伽，2024年5月曾從南坡成功登頂珠穆朗瑪峰。成功登頂珠峰後，她在世界之巔曾經倒立20秒。據了解，自1953年人類在珠峰完成首登至今，還沒有登山者在峰頂完成倒立，管靜是第一人。