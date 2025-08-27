36歲男自駕被落石砸亡　妻怒訴政府稱事發近4月才敢告訴女兒真相

周三（27日），河南洛陽的劉女士向內媒訴說了丈夫田先生不幸遇難的悲劇。今年5月2日晚8時許，田先生駕車載著妻女四人在欒川縣一處國道行駛時，突遭路側山體落石砸中，36歲的田先生不幸身亡。事發後，家屬多次向欒川縣政府尋求賠償未果，遂提起訴訟，案件將於8月29日開庭。劉女士表示，丈夫離世後，一家老小陷入巨大悲痛，兩個年幼女兒和四位老人精神備受打擊，生活陷入困境。



據早前報道，田先生的母親譚女士稱，5月1日晚上，兒子一家四口從洛陽出發開車前往欒川縣老君山景區，翌日晚上從景區回到民宿途中遇到落石，直接砸到頭頂，當場不治，遺下兩名分別2歲多及8歲的女兒，「我兒子是獨生子。我們是白髮人送黑髮人」。

死者妻子劉女士曾在社交平台上發文稱，事發路段的防護網早已破損不堪，「防護網上殘留的石頭表面光滑且無泥土痕跡，明顯並非新近掉落，這些安全隱患長期未得到修復，最終釀成慘劇」。

《極目新聞》周三報道指出，劉女士與田先生均為洛陽某醫院的醫務工作者，夫妻育有8歲和2歲的兩個女兒。劉女士回憶，丈夫性格溫和，是個典型的「老好人」，從未與人紅過臉。田先生對女兒疼愛有加，常親自輔導8歲大女兒的功課。然而，這場飛來橫禍徹底改變了這個家庭的命運。

事發後，劉女士為保護孩子，起初謊稱父親在醫院治療。但面對兩個女兒吵著要見爸爸，她最終在7月向大女兒坦白了父親去世的噩耗，孩子聞訊痛哭失聲。劉女士哽咽道，大女兒偷偷藏了爸爸的一頂帽子，小女兒還太小，她不忍心告訴對方真相。

田先生和劉女士均為獨生子女，家中還有四位年過六旬的老人。田先生去世後，公公婆婆深受打擊，公公常獨自上樓頂自言自語，婆婆一提起此事便情緒崩潰，甚至出現嘔吐等應激反應。劉女士說，婆婆公公白天幫忙照顧孩子，自己則上班養家，日子過得很艱難。

劉女士每月收入僅數千元，需獨力撫養兩個孩子並贍養四位老人。幸運的是，得知其遭遇後，所在醫院的領導和同事自發捐款，為這個破碎的家庭送去溫暖。

事發後，田先生家屬多次與欒川縣政府交涉賠償事宜未果，只能走上法律途徑。他們起訴欒川縣交通運輸局、欒川縣交通事業發展中心及欒川縣人民政府，要求三被告共同賠償死亡賠償金、喪葬費、被扶養人生活費及精神損害撫慰金等，總計100餘萬元人民幣。目前，田先生遺體仍存放於殯儀館，尚未下葬。

劉女士表示，她希望案件盡快審結，讓丈夫早日入土為安。她含淚說道，判決結果出來後，一家才能繼續往前走。