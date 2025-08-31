中國閱兵｜央視｢劇透｣多款新軍備：激光炮、微波武器秒殺無人機

北京9月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，閱兵時間為當日上午。官方未公布閱兵裝備清單，不過官媒央視在8月30日播放的節目《軍情時間到》邀請總台新聞評論員魏東旭介紹了多款新式軍備以及中國軍事近年的發展，當中包括「鷹擊-21」高超音速反艦彈道導彈、無人機、定向能武器等。



官媒央視在8月30日播放的節目上，邀請總台新聞評論員魏東旭介紹了多款新式軍備。（央視）

網上流傳「鷹擊-21」高超音速反艦彈道導彈出現在綵排中。（微博）

在高超音速武器方面，魏東旭介紹有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦彈道導彈時表示，鷹擊-21實現了遠射程和突防能力的進一步強化，也可以針對地面的目標，尤其是嚴密設防的高價值目標進行遠程火力打擊。

轟-6K轟炸機參加2024年珠海航展掛載的應是「鷹擊-21」空射型導彈。（澎湃新聞）

魏東旭稱，轟炸機可以在對方防空體系火力圈的打擊範圍之外，把空射型的高超音速導彈發射出去，突破對方的防空火力攔截，針對高價值目標進行摧毀，轟炸機可以在發射完導彈之後儘快返航，戰場生存能力會進一步提升。

無偵-10和無偵-7有角色分工

在無人機方面，早前播出的紀錄片《攻堅》中，首次出現了無偵-10和無偵-7一起執行任務的畫面。

無偵-10無人機。（VCG）

無偵-7。（央視）

魏東旭解釋，兩款無人機共同執行任務，是有角色分工的，比如說其中的一架無人機可能主要是使用合成孔徑雷達，包括其他的傳感器進行廣域偵察。也就是在很廣闊的任務區域內，針對目標進行大概的測向和定位。如果想要針對目標進行打擊，還要知道它的具體位置以及它的運動情況，包括目標的屬性。

這個時候另外一架無人機可能就要對它進行精準識別，把目標的圖片或者是視頻圖像及時回傳，這樣就可以知它具體在什麼樣的位置，運動狀態是怎樣的，這個目標的屬性是什麼。根據這個情況進行判斷之後，指揮人員馬上就可以制定有針對性的戰術戰法，針對目標進行及時有效而精準的火力打擊。

央視在節目中介紹中國定向能武器的發展情況。（央視）

定向能武器：激光炮瞬間秒殺無人機

在「反無人」裝備方面，魏東旭稱，定向能武器在防範攔截「低慢小」無人機目標的過程當中，具有技術優勢和成本優勢，一些微波武器可以有效地針對「低慢小」無人機目標進行攻擊，對它進行群體化的殺傷。此外，現在的激光武器技術越來越成熟，激光武器打這些「低慢小」無人機目標，可以瞬間秒殺，單位時間內可以進行多次攻擊，而且它是不發射彈藥的，可以最大程度地提升效率，降低成本。

魏東旭又稱，在一些防務展和航展上，已經看到了多種形態的中國定向能武器，有各種型號的車載激光炮，也有大型的微波武器。現在技術很成熟，已經進入了實用化的階段。

在7月下旬，殲-35空中編隊飛行的清晰照片罕見曝光，引發外界高度關注。（微博）

在艦載機方面，魏東旭稱，艦載機部隊擁有了新的面孔，以前是殲-15「飛鯊」，現在是彈射型的殲-15（即殲-15T），它可以實現滿油滿彈的起飛，而且它的機載雷達設備、飛行控制系統也是有進一步改善和提升，空戰的能力、精準的火力打擊能力都是越來越強。此外，殲-35也適合和航母平台進行結合，它是一種雙發中型的隱身艦載機。

網上瘋傳的新照顯示，中國的全球第一款雙座5代戰機殲-20S似乎已服役。（NiKiTa_32156@X）

殲-20S：可以更好和無人機配合

最後，節目還介紹了全球第一款雙座版第五代重型隱形戰機殲-20S，形容它不是簡單的增加了一個座位，而是進行了綜合優化，增加後艙飛行員相當於給殲-20增加了一個大腦，可以更好地處理來自機外和機上傳感器的信息，作出判斷和決策，「所以，殲-20S真機的首次亮相也是萬眾期待」。

魏東旭評論稱，如果說我們看到的殲-20S，即雙座版的殲-20能夠成為現實，就可以更好地和無人機進行配合。