中國閱兵｜第四批抗戰名錄收錄1128名英烈　平均犧牲年齡不足35歲

今日（8月31日）上午，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心舉辦第三場記者招待會。退役軍人事務部副部長馬飛雄、國家文物局副局長孫德立介紹第四批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄，抗戰紀念設施和抗戰遺址、遺物修繕保護等方面情況，並回答記者提問。



馬飛雄在會上表示，在艱苦卓絕的抗日戰爭中，全體中華兒女「為國家生存而戰、為民族復興而戰、為人類正義而戰」，社會動員之廣泛，民族覺醒之深刻，戰鬥意志之頑強，必勝信念之堅定，「可以說達到了空前的高度」。他強調，第四批名錄所承載的每一個英雄事跡都令人深受感動、肅然起敬。

據介紹，此次名錄中的抗日英烈平均犧牲年齡不足35歲。名單中不乏愛國將領，如中美空軍聯合指揮部副總指揮鄭少愚，他曾在八一四空戰、武漢空戰、柳州空戰中屢立戰功，1942年執行任務時殉國，同時也是一名優秀的共產黨員；亦有戰鬥英雄，如八路軍晉察冀軍區第17團2營營長劉鳴琴，作戰勇猛，率部多次重創日軍，曾受到朱德、彭德懷的通令嘉獎。

名錄還包括少年勇士，如抗日兒童團團員王禾，他正是膾炙人口的《歌唱二小放牛郎》中「王二小」的原型之一；以及愛國華僑，如蟻光炎，他曾率領華僑積極開展抗日救亡運動，後遭親日派特務暗殺於泰國。

抗日兒童團團員王禾就是膾炙人口的《歌唱二小放牛郎》中「王二小」的原型之一。

蘇聯援華飛行員奧列霍夫。

名單中亦收錄了國際友人，例如蘇聯援華飛行員奧列霍夫，以及羅馬尼亞援華醫療隊護士柯芝蘭，他們不遠萬里來到中國，最終為抗戰獻出寶貴生命。

除了人物名錄，第四批國家級抗戰紀念設施與遺址也正式公布。馬飛雄介紹，從紀念設施遺址的類型來看，有展現全民族抗戰的，如河南洛陽的八路軍駐洛辦事處舊址；有見證抗戰勝利的，如山西太原的侵華日軍華北派遣軍第一軍軍部大樓舊址，這裏曾是16個日軍受降點之一；亦有記錄日本侵華暴行的吉林白山石人血淚山死難礦工紀念地，揭示日本侵華時期奴役勞工的歷史。另有位於緬甸的密支那中國遠征軍紀念碑，安葬著347名陣亡將士遺骸，記錄中國人民為世界反法西斯戰爭勝利所作出的貢獻。

他指出，第四批名錄的英烈人物類型多樣，紀念設施與遺址分布廣泛，集中展現「中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用」，也體現全民族抗戰的壯闊歷史，以及中國抗戰開闢世界反法西斯戰爭東方主戰場的史實。

在紀念設施保護方面，馬飛雄表示，近年已「累計投資2.7億元，實施43個抗戰烈士紀念設施建設項目；實施全國縣級以下烈士紀念設施整修工程，協調補助資金20億元，推動7.7萬餘座零散烈士墓遷至烈士陵園」。

據官方數據顯示，中國先後已公布四批國家級抗戰紀念設施、遺址294處，及著名抗日英烈、英雄群體1128名。目前，抗戰文物資源家底基本摸清，全國抗戰主題不可移動文物逾1萬處、可移動文物16萬餘件（套）。

「十四五」期間，全國共有15個抗戰紀念館進行新建或改擴建，68個抗戰紀念館完成展陳提升，抗戰紀念館體系已基本形成。會上介紹，全國每年平均舉辦500餘場抗戰主題展覽，逾6000萬人次走進抗戰遺址和場館，其中96個抗戰遺址和場館被列入全國愛國主義教育示範基地，11個省份推出38條抗戰文物主題遊徑。這些遺址與場館正逐步建設為革命傳統教育、國防教育以及中小學生研學實踐教育的「大思政課」實踐基地。