中國閱兵│蜂群無人機剋星｢彈炮合一｣FK-3000曝光　最多裝96枚導彈

北京9月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，閱兵時間為當日上午。無人機近年在戰場上的威脅愈來愈大，近月內地網絡流傳閱兵綵排的照片及影片，集成了近程防空導彈、反集群微型導彈以及機關炮的「彈炮合一對空防禦系統」FK-3000亮相，這款車載防空系統可打擊300米至12公里內包括無人機的飛行器，在遭遇對手無人機「蜂群」威脅時發揮作用。



FK-3000亮相綵排。（網絡圖片）

FK-3000亮相綵排。（網絡圖片）

FK-3000在2022年的珠海航展首度曝光。內媒《澎湃新聞》、光明網曾報道，根據介紹，FK-3000是一型反集群反彈藥防空武器系統，還配備無線電干擾等裝備，可攔截各類無人機、彈藥類目標和武裝直升機目標，用於要點要地防禦和伴隨防空，射程300米-12公里。

FK-3000的火力密度非常高，在都使用微型導彈情況下，最多可裝96枚導彈。除了防空導彈，該武器系統還配備了一門機關炮。

此外，FK-3000系統還能配屬兩輛攜帶微型導彈的無人從戰車，以保護主車安全。

FK-3000在2022年的珠海航展首度曝光。（《澎湃新聞》）

FK-3000在2022年的珠海航展首度曝光。（《澎湃新聞》）

軍事專家韓東解釋，FK-3000可對目標進行多層次攔截，提高作戰效能。該武器最大特色是集成了反集群微型導彈，這也是無人機蜂群技術、民用無人機大量現身戰場趨勢下的針對性措施。