中國製造業PMI連五月萎縮　分析料官方年內加大投資經濟「保五」

儘管中美關稅休戰延長90天至11月初，但中國製造業活動仍連續五個月萎縮，表明經濟下行壓力仍在。



受訪學者指出，今年是「十四五」（2021年至2025年）規劃收官之年，預計官方會在這個重要節點加大財政投資力度，年內擴大民生投資，竭盡全力保住5%左右增長目標，同時應對日益加劇的就業壓力。

國家統計局8月31日發布最新宏觀數據，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，儘管比7月高0.1個百分點，但已連續五個月處於萎縮區間，也低於《彭博社》和《路透社》兩份調查預期的49.5。

8月非製造業商務活動指數則加速擴張，從7月的50.1升至50.3，高於市場預期的50.2。

國家統計局高級統計師趙慶河解讀，8月份製造業PMI上升，顯示景氣水平有所改善。但零售、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點，景氣度偏弱；受近期高溫多雨天氣等不利因素影響，建築業生產施工有所放緩，商務活動指數為49.1，比7月下降1.5個百分點。

彭博經濟研究的經濟師舒暢和曲天石指出，8月PMI數據表明中國經濟尚未擺脫7月的疲軟，惡劣天氣並非造成製造業下滑的唯一原因。7月急劇下滑後8月僅略有緩解，表明需求疲軟；房地產市場低迷壓力加劇，建築業也創下新冠疫情以來最快萎縮速度。

《路透社》引述經濟師指出，中國不僅房地產行業低迷，經濟還持續面臨就業不穩定加劇、地方政府負債累累、極端天氣、出口疲軟等多重挑戰，可能無法實現2025年雄心勃勃的5%左右經濟增長目標。

中美關稅戰的不確定性，繼續在太平洋兩岸削弱企業信心。美國總統特朗普8月25日也威脅稱，北京如不供應稀土，華盛頓可能徵收高達200%關稅。

中國政府遏制國內產能過剩的舉措，也加劇了關稅帶來的衝擊。《彭博社》引述分析人士指出，地方政府對競爭激烈的行業限制新投資，官員們把矛頭對準那些他們認為造成利潤下滑和通縮的做法。

國家統計局8月27日公布最新中國製造業利潤數據，顯示7月規模以上工業企業利潤同比下降1.5%，連續三個月下降。這表明官方雖出台一系列政策措施支持經濟復甦，但面對國內需求低迷和持續通縮，企業仍舉步維艱。

重慶大學經濟學教授姚樹潔接受《聯合早報》採訪時指出，中國經濟目前正經歷深度調整，估計還要至少三年才能擺脫房地產問題，「新舊動能轉換是有陣痛的，陣痛表現在經濟增長處於低位，但還不至於是危機。」

姚樹潔分析：「中央到地方會竭盡全力保住（今年全國經濟增長）5%，這個特別重要。今年是『十四五』收官之年，如果沒有達成這個目標，對下一個五年計劃會有比較標誌性的影響。」他預期，官方年內可能加大對教育醫療養老等民生投資，追趕實現增長目標。

