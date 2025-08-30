中國企業社保白皮書2025：僅約三分一企業社保基數完全合規

據周五（29日）在第13屆企業社保發展論壇上發布的《中國企業社保白皮書2025》，在為員工繳納社保的企業中，僅34.1%的企業社保基數完全合規，較2024年提升5.7個百分點。該白皮書由眾合雲科集團旗下51社保發布，顯示企業在社保合規性、參保及時性及經濟形勢預期方面呈現新變化。



據《經濟觀察報》報道，社保繳費基數應依據員工去年月均工資或當月/上月工資核定。然而，22.7%的企業按最低基數繳納社保，24.6%的企業僅按固定工資（不含獎金）繳納，兩者比例雖較去年下降，但反映出社保合規仍面臨挑戰。此外，部分企業甚至未為員工繳納社保。

值得注意的是，中國最高人民法院8月1日發布的司法解釋明確，自9月1日起，即使企業與員工約定不繳社保，員工仍可因企業未繳社保為由離職並要求經濟補償。這一政策加大了企業“強制社保”的約束。

白皮書顯示，2025年企業在險種覆蓋面和參保及時性上有所下降，選擇「試用期結束後參保」的企業比例顯著增加，反映出企業對經濟形勢的謹慎預期，傾向採取保守策略。同時，29.3%的受訪企業在過去一年內遭遇社保相關糾紛。最高人民法院數據顯示，2025年上半年全國法院受理勞動爭議一審案件達43.6萬件，同比增長40.17%。

白皮書指出，隨著企業經營增長放緩、勞動者權益意識增強及勞動爭議頻發，企業需高度重視社保合規。同時，用工多元化趨勢明顯，61.0%的企業使用在校實習生，44.6%使用派遣外包員工，30.9%使用兼職員工，12.6%使用退休返聘員工。

自2013年起，51社保連續13年發布白皮書，本次調研覆蓋6689家企業，90.9%的受訪者為人力資源從業者。