內地電單車新國標9月1日起實施　改裝超出時速25km將無法騎行

《央視新聞》報道，內地新版強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》於今日（9月1日）起實施，其中包括針對非法改裝的針對性指標，一旦電池組與控制器出現不匹配的情況，電動自行車無法騎行。



2024年9月11日，廣州，市民在街頭騎電動自行車。（視覺中國）

《央視新聞》報道指，以往部分電動自行車的電動機性能餘量較大，能夠輕鬆超出標準車速，給非法篡改留下空間。為此，新國標增加了針對性指標，增加了電池組與控制器之間的識別和匹配功能，一旦出現不匹配的情況，電動自行車無法騎行。即一旦超過25km每小時，電動機自動停止動力輸出。

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（萍水相逢）

據《中國新聞網》報道，「新國標」還完善了電動自行車的電池組、控制器、限速器的防篡改要求，並增加北斗定位、通信與動態安全監測功能。不過，「新國標」主要針對企業的生產、銷售和經營行為，對於普通消費者已經購買的電動自行車，不會被強制淘汰。

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（深圳微時光授權使用）