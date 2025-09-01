中國閱兵｜亮相191式步槍　「槍界變形金剛」強調隨時能上戰場

九三閱兵訓練場畫面近日陸續曝光，徒步方隊統一配備的新一代制式步槍191式，被稱作「槍界變形金剛」。官方強調，191式不僅輕巧僅重6斤，相當於6瓶礦泉水重量，還具備可伸縮槍托設計，既能展現儀式美學，也象徵「隨時能上戰場打硬仗」的作戰能力，體現中國槍械從仿製到自研領跑的發展實力。



央視新聞報道，191式步槍在外形設計上兼顧實戰需求與視覺效果，採用特製表面處理，呈現沉穩光澤，提升閱兵整齊度。中國兵器建設工業研發人員王洋表示，「這一代槍械它既有高精度也有高壽命。這支槍護木是塑料的，一般而言不容易那麼燙，裡面一層護木是金屬的，它實際上就起到隔熱的作用」。王洋補充，亦可透過旋轉準星與照門調節不同覘孔，以適應不同射程。

閱兵徒步方隊手中的裝備是中國新一代制式步槍「191式自動步槍」。（央視）

報道介紹，191式細節設計實現高可靠、高精度與輕量化統一。裝配員王曉鋒稱，目前車間都已經引入了自動化生產線，裝配效率比以前大幅度提升，同時透過視覺識別技術，杜絕了傳統人工裝配中漏裝、錯裝的隱患。以前10來個人一天的工作量，現在就靠一台自動化裝配設備就可以完成。

同時，191式亦採用模塊化設計，核心部件高度通用，可依需求更換槍管與供彈系統。零件加工水準提升，裝配時幾乎無需修銼，達到高度一致性與互換性。

中國新一代制式步槍「191式自動步槍」。（央視）

央視回顧稱，自1949年開國大典時期的「萬國造」以來，中國輕武器進入全新階段。特別是95式步槍時期，國產槍械經歷了從仿製、改進到自研的重大跨越，如今191式更代表新時代的研發成果。