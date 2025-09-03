中國閱兵｜習近平乘車檢閱軍隊　官兵高呼「主席好，為人民服務」

今日（9月3日）上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。



上午9時，國務院總理李強宣布：閱兵儀式正式開始。儀仗隊吹響檢閱號角，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，乘坐紅旗牌檢閱車，從天安門城樓駛向長安街，開始檢閱受閱部隊。



上午9時20分，檢閱車駛過金水橋，閱兵總指揮驅車上前報告：「主席同志，受閱部隊準備完畢，請您開始檢閱！」習近平下令「開始！」，軍樂團奏響《檢閱進行曲》，檢閱車向東長安街駛去。從畫面可見，本次閱兵紅旗車車牌為「1945」和「2025」，象徵抗戰勝利80周年。

+ 2

受閱官兵、鐵甲戰車整齊列隊，接受檢閱。習近平依次向受閱官兵問候：「同志們好！」「同志們辛苦了！」，受閱官兵整齊高聲回答：「主席好！」「為人民服務！」

9時30分，習近平乘檢閱車返回天安門廣場，受閱解放軍官兵齊聲高呼：「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良。」並高呼三個必勝：「正義必勝、和平必勝、人民必勝」。習近平向官兵、民眾揮手致意。

+ 7

閱兵領導人與官兵相互問候是中國閱兵傳統。新中國剛成立時期，開國元勳朱德以總司令的身份檢閲部隊，向全體官兵問好：「祝同志們健康！」官兵們回答：「祝總司令健康！」朱德高呼：「中華人民共和國萬歲！」官兵們回答：「萬歲！萬歲！萬萬歲！」

1984年國慶閱兵，鄧小平以軍委主席的身份親自擔任閲兵首長，首次喊出「同志們好」、「同志們辛苦了」的口號，官兵們則以「首長好」、「為人民服務」作為回答。此後，江澤民、胡錦濤、習近平時代都延續這一傳統。2019年的國慶70周年慶典上，習近平第二次在天安門檢閲部隊，官兵回應時將「首長好」變為「主席好」。