中國閱兵足本影片直播重溫│東風-61極吸睛　無人機、無人潛艇登場

2025年9月3日，是中國抗日戰爭勝利80周年紀念日，亦是世界反法西斯戰爭勝利80周年。為紀念這一重要時刻，今日（9月3日）上午7時50分，北京天安門廣場隆重舉行紀念大會及閱兵儀式。本次閱兵活動將以閱兵式、分列式兩部分進行，全程約70分鐘，國家主席習近平發表重要講話並檢閱受閱部隊，國務院總理李強主持大會。



10:26 放飛和平鴿、氣球，紀念大會結束

空中梯隊

戰略打擊群

後裝保障群

無人作戰群

信息作戰群

防空反導群

海上作戰群

陸上作戰群

陸上作戰群登場

09:58 戰旗方隊登場

戰旗方隊

戰旗方隊

戰旗方隊

09:47 徒步方隊登場

儀仗方隊

陸軍方隊

海軍方隊

空軍方隊

火箭軍方隊

軍事航天部隊方隊

網絡空間部隊方隊

信息支援部隊方隊

聯勤保障部隊方隊

武警部隊方隊

民兵方隊

維和部隊方隊

09:44 空中護旗梯隊登場

直升機懸掛國旗、軍旗，直升機組成「80」字樣，懸掛「正義必勝」 「和平必勝」 「人民必勝」標語。

空中護旗梯隊。（香港01直播截圖）

09:36 閱兵分列式即將開始 45個方隊及梯隊陸續登場

09:20 習近平乘車檢閱列陣長安街受閱部隊

習近平依次問候：「同志們好！」「同志們辛苦了！」，受閱官兵整齊高聲回答：「主席好！」「為人民服務！」

習近平乘車駛回天安門途中，受閱官兵齊聲高呼：「聽黨指揮！能打勝仗！作風優良！」「正義必勝！和平必勝！人民必勝！」

習近平檢閱部隊。（香港01直播截圖）

09:08 習近平發表重要講話

習近平表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！

習近平說，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

九三閱兵，國家主席習近平發表講話。（香港01直播截圖）

09:00 國務院總理李強宣佈紀念大會正式開始，其後鳴禮炮，進行升國旗及唱國歌儀式。

九三閱兵，嗚禮炮。（香港01直播截圖）

08:56 習近平等來到天安門城樓主席台，温家寶、趙樂際等前領導人在主席台上。

08:47 全場高唱誕生於抗戰烽火中的經典歌曲，重溫中華民族那段艱苦卓絕、氣壯山河的崢嶸歲月。

08:35 習近平與普京、金正恩同行走進會場。

習近平與普京、金正恩同行走進會場。（香港01直播截圖）

各國領導人抵達端門。

8:29 習近平偕夫人彭麗媛在端門外廣場迎接出席紀念大會的外方代表團團長及其配偶。

8:26 俄羅斯總統普京到場。

8:19 朝鮮領導人金正恩到場。

朝鮮領導人金正恩到場。（香港01直播截圖）

7:50 各國政要陸續到場。

各國政要陸續到場。（香港01直播截圖）

各國政要陸續到場。（香港01直播截圖）

各國政要陸續到場。（香港01直播截圖）

天安門廣場。（香港01直播截圖）

在空軍某機場的停機坪，參加本次受閱任務的轟炸機已經列隊完成。接受檢閱的轟炸機，都是轟六家族的主力機型，曾上高原、進荒漠、飛遠海、出國門。

從高處視角中，幾乎可以看到全部的徒步方隊、戰旗方隊以及裝備方隊。上午近6時，受閱部隊已在長安街列陣，準備就緒。

今天凌晨，參加九三勝利日閱兵的徒步方隊和裝備方隊陸續抵達現場。此次參閱的所有武器裝備，都是從各軍兵種作戰部隊當中遴選和抽組的現役裝備。

閱兵裝備方隊原地熱車啟動。（央視新聞）

九三盛大閱兵，56門禮炮將鳴放80響。據介紹，本次採用的「中華人民共和國迎賓禮炮」，長4米、寬3.5米，重750公斤，是最新改進的禮炮彈，首次在重大紀念活動中使用。它的裝藥量更小，聲音柔和且雄渾，環保技術的應用，使鳴放後無固態外拋物，環境零污染。

九三盛大閱兵，56門禮炮將鳴放80響。（受訪者提供）

9月3日凌晨3時，一眾記者已到場等候。（受訪者提供）

26國國家元首，以及各國政要、聯合國等國際組織負責人等出席本次慶祝活動，包括俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩、日本前首相鳩山由紀夫，以及韓國國會議長禹元植等。

本次閱兵活動除檢閱有抗戰歷史的老部隊、三軍官兵的徒步方隊外，一批新型軍事裝備也是首次公開亮相，包括部分陸、海、空基戰略重器、高超音速打擊力量，以及無人與反無人裝備等，讓世界看到中國現代化軍事工業的成果——已從「中國製造」邁向「中國創造」，從「仰望」到「平視」。當前中國國防技術已實現完全自給自足，徹底擺脫對外國技術的依賴。這不僅是國家安全的保障，更是中國在國際舞台上獨立自主的重要體現。

閱兵不僅是軍力展示，更是中國對世界和平的莊重承諾。這一次是中國第二次以抗戰勝利及反法西斯勝利為名舉行紀念活動。2015年「9·3」閱兵時，國家主席習近平強調：「為了和平，中國將始終堅持走和平發展道路。中華民族歷來愛好和平。無論發展到哪一步，中國都永遠不稱霸、永遠不搞擴張，永遠不會把自身曾經經歷過的悲慘遭遇強加給其他民族。」這「三個永不」是中國價值觀的宣示。於抗戰勝利的歷史節點舉行閱兵，不僅是對和平的珍視，也是對未來的警醒，彰顯中國將堅定不移走和平發展道路、維護世界和平的決心。