中國閲兵流程公布：分閱兵式、分列式2步驟　時長約70分鐘

【中國閱兵/閱兵時間/九三閱兵/抗日戰爭/抗戰勝利】《央視新聞》報道，天安門廣場和長安街盛裝以待，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會即將在9月3日舉行。早上9時，北京天安門廣場舉行紀念大會，國家主席習近平將會發表重要講話並檢閱部隊，《香港01》將會在早上8點開始直播。



此次閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。



閱兵用時約70分鐘，分兩個步驟進行。（央視新聞）

分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

分列式順序。（央視新聞）

空中護旗梯隊組成

這次閱兵，編設45個方（梯）隊。其中，空中護旗梯隊，由多型直升機組成多個編隊，以護衛旗幟、編成字符、懸掛標語等方式，體現在中國共產黨的領導下，國家日益繁榮昌盛、軍隊不斷發展壯大，向全世界昭告正義必勝、和平必勝、人民必勝的偉大真理。

空中護旗梯隊，由多型直升機組成多個編隊。（央視新聞）

徒步方隊：「一老一新」展現傳承發展

徒步方隊，體現的是「一老一新」，「一老」就是抗戰老部隊，受閱人員主要從前身為八路軍、新四軍、東北抗聯、華南遊擊隊等單位以及抗日根據地所在省份民兵為主抽組；「一新」就是軍事力量結構新佈局，包括「三結合」的武裝力量體系。

徒步方隊：「一老一新」展現傳承發展。（央視新聞）

戰旗方隊：典型旗幟接續抗戰精神

戰旗方隊，代表的是浴血於抗日烽火的功勳榮譽。從無數英雄和眾多功勳榮譽旗幟中，區分不同時期、不同地域、不同部隊，遴選具有典型意義的旗幟，由所在單位官兵擎旗受閱，寓意着偉大的抗戰精神接續傳承，人民軍隊無畏艱難、奮勇直前。

戰旗方隊：典型旗幟接續抗戰精神。（央視新聞）

裝備方隊：展示制勝現代戰爭能力

裝備方隊，按照實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是國之重器，充分展示我軍制勝現代戰爭的強大能力。

演練畫面。（央視新聞）

空中梯隊：作戰力量跨越式發展

空中梯隊，按照模塊化、體系化編組，由先進的預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機等組成，基本涵蓋了中國軍隊現役主戰機型，很多是大家關注的明星裝備，還有一些是首次公開亮相，充分展示中國軍隊空中作戰力量的跨越式發展。

空中梯隊充分展示中國軍隊空中作戰力量的跨越式發展。（央視新聞）

最大規模軍樂團奏響時代強音

此外，千餘名官兵組成的新中國閱兵史上規模最大的聯合軍樂團，將在人民英雄紀念碑前，演奏大家耳熟能詳的抗戰經典曲目，和大家共同追憶那段艱苦卓絕的抗戰歲月，緬懷那些為民族獨立和自由獻出寶貴生命的英雄先烈。還有一些體現時代特色和強軍風采的新創曲目，也將第一次在天安門廣場奏響。

最大規模軍樂團奏響時代強音。（央視新聞）

本次閱兵編設45個方（梯）隊，方隊梯隊有什麼區別？

方隊是排列整齊的矩形編隊，主要由人員和裝備組成，在地面行進。

梯隊則按戰術或象徵性編隊，主要由空中力量組成。

本次閱兵分列式中，將按照空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。