白宮的不眠之夜？官媒：全球治理倡議棄強權邏輯、貢獻中國智慧

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今（2）日上午發表評論文章，題為〈天津這一幕，全世界都看到了〉，文章指出，在天津舉行的上海合作組織峰會期間，印度總理莫迪與俄羅斯總統普京熱烈擁抱，並手拉手一同進入會場，中俄印三國領導人還一同站立長時間交流，成為國際矚目的場景。



文章形容，這一幕象徵國際力量格局正在發生深刻變化。內文引述稱，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅批評「印度只不過是克里姆林宮的洗衣店」，並指控「婆羅門以犧牲印度人民的利益為代價牟取暴利」。此言引發印度輿論憤怒，印度網民以英語在網上猛烈回擊。

印度總理莫迪（Narendra Modi）將於8月31日至9月1日訪華，出席在天津舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）峰會，這是否意味中印之間的關係將持續回暖？(Reuters)

「牛彈琴」在文中指出，印度長期以為自己是美國的親密夥伴，卻遭到特朗普政府接連重擊，包含印度商品出口美國受惠，但美方卻對其徵收25%關稅；因印度進口俄羅斯石油，美方再加徵25%關稅，合計50%的關稅創下全球最高。報道稱，莫迪憤而四度拒接特朗普電話，印度民眾亦焚燒特朗普紙像抗議。

此次天津峰會期間，莫迪與普京更搭乘同車，據稱在車內又暢談一小時。普京在會晤時表示，「見到您後我感到非常高興。這次會晤將極大地促進印俄關係的發展」。莫迪則回應，「我們的密切合作對世界和平、穩定與繁榮至關重要。即使在最困難的情況下，印度和俄羅斯也始終並肩站在一起」。

中國國家主席習近平8月31日在天津與來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。（Reuters）

文章同時認為，美方施壓並未阻撓中印互動，如見莫迪在峰會後公開稱與中國領導人會談「富有成果」，並以中文在推特發文介紹情況，離開時還特別感謝中國領導人、中國政府與中國人民。有印度媒體評論稱，這場天津之行是「白宮的不眠之夜」。

特朗普亦於9月1日發推文表示，「很少有人明白，我們和印度的生意很少，但他們和我們的生意卻非常多……這完全是一場單方面的災難」。他還指印度大部分石油和軍事產品都來自俄羅斯，很少向美國購買，並批評印度此前徵收的高額關稅導致美企無法銷售產品。不過，評論文章認為，特朗普此次語氣顯得相對冷靜，與以往常見的大寫字母與大量感嘆號不同。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

在國際議題上，「牛彈琴」行文強調，上合峰會通過的《天津宣言》五度表明「強烈譴責」，其中包括點名美國與以色列於6月對伊朗發動軍事行動。同時，「牛彈琴」特別提及習近平在會上正式提出「全球治理倡議」，其五大重點包括奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向。

對此，俄羅斯總統普京即場回應稱，俄方支持中方的倡議，並有興趣就中國朋友們提出的建議展開具體討論，並強調上合組織可以在構建更加公正合理的全球治理體系方面發揮主導作用。白俄羅斯總統盧卡申科答道，「剛剛提出的第四個全球倡議，即『全球治理』。我們白俄羅斯人民全力支持您的倡議……這項倡議完全建立在平等和正義的基礎上」。

上合峰會：9月1日上午，上合成員國元首理事會第二十五次會議期間，印度總統莫迪與俄羅斯總統普京擁抱熱聊。（X @narendramodi）

文章總結認為，這次峰會顯示「世界百年未有之大變局」正加速到來。報道形容，印度總理莫迪在會議上強調「印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響」，顯示新國際秩序的雛形已現。一如《新華社》的報道，就引述一些國家領導人的話說，當今世界亟需更加有效的治理理念和治理體系。全球治理倡議摒棄強權邏輯，為解決當今世界緊迫問題貢獻了中國智慧和中國方案。

隨著峰會結束，多位領導人將赴北京出席80周年勝利日閱兵式。評論文章最後稱，這幾天是今年中國與中國外交最重要的時刻之一，「更精彩的還在後面」。