中國閱兵展示軍事雄心　分析：台灣才是隱藏焦點

北京官方將於9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利80周年」閱兵典禮，外界普遍認為這場軍事盛會不僅是展示軍事實力與地緣政治影響力，更是針對台灣釋放隱藏訊息。



英國《衛報》分析指出，中國在此次閱兵中展現自身作為西方全球秩序替代方案的定位：來自26個「反對西方」的國家領袖齊聚北京，包括俄羅斯、伊朗與北韓等國領導人，西方國家則僅有塞爾維亞與斯洛伐克派代表出席。報道稱，北京透過此次活動展現其集結非西方國家領袖的能力，並與6月美國總統特朗普生日時「乏善可陳」的閱兵典禮形成鮮明對比，這令北京感到滿意。

倫敦智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）高級研究員于潔指出，「習近平正試圖展現他對於全球秩序的野心。在習近平看來，世界應該由中國領導，並且結合許多非西方國家，形成多極格局」。

2025年9月1日，中國國家主席習近平與多國領導人於上海合作組織期間進行合影。(Reuters)

英國皇家聯合研究院（RUSI）專家帕頓（Charles Parton）則強調，「台灣是這場閱兵上未被提及、卻至關重要的一部分」。他認為，北京正透過展示軍事力量，向台灣傳遞訊息，即「抵抗是徒勞的」。

此外，報道指出，中國戰機正逐步以國產引擎取代俄羅斯生產引擎，作為軍隊現代化計劃的一環，體現出自力更生的戰略方向。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，對中國而言，重點是要完全獨立於其他國家，包括俄羅斯。

同時，分析人士也認為，北京正從俄烏戰爭中汲取經驗，思考台灣衝突的不同模式。魏士曼指出，雖然閱兵難以展現中國海軍的進步，但可能透過超音速無人機、大型水下無人機等技術，傳遞出中國具備「阻止任何國家透過海陸支援台灣」的能力。