東風-41巨彈頭現身央視　外界揣測東風-51已裝備火箭軍

北京九三大閱兵進入倒數計時之際，官媒央視特別以超近距離畫面對外公開東風-41洲際彈道導彈的樣貌。根據過往解放軍「過於落後，即可展示」公開裝備的慣例，此舉被部分分析認為，可能暗示網傳已久、射程更遠的東風-51洲際導彈已準備或正式入列火箭軍。



東風-41被視為中國最具戰略性的「殺手鐧」級武器。公開資料顯示，東風-41彈長16.5公尺、彈徑2.78公尺，戰鬥全重逾60噸，可搭載10個分導式核彈頭，最大射程達1萬4000公里，最新改進型更提升至1萬5000公里，最高速度可達26馬赫，圓周偏差率僅100米。從中國本土發射，幾乎能覆蓋全球任何目標。

東風-41洲際彈道導彈罕見近距離公開。（央視）

該導彈具備靈活部署能力，其發射車可在高原、戈壁、沙漠、雪域等極端地域行駛，即便面對30°坡度山地仍能保持穩定，甚至能在高速公路或普通籃球場上進行無依托發射。導彈採用慣性導航結合星光校準，即使在強電磁干擾環境中，仍能維持穩定飛行。

內地軍事自媒體「國平視野」指出，高機動野外發射能力，使東風-41具備「打了就跑」的生存優勢，突破傳統固定發射井的脆弱性，確保中國核力量在遭受首輪打擊後仍具備毀滅性報復能力。「國平視野」分析認為，東風-41的核心意義在於確保中國擁有可靠的二次核打擊能力。

該分析進一步表示，東風-41展現的技術細節，反映中國在固體燃料、制導系統與突防技術上的進步，而央視作為權威媒體公開展示相關數據，意味更先進的東風某型洲際導彈「十之八九已裝備火箭軍」。

外界推測，這款更先進的型號極可能就是東風-51。根據網傳消息，東風-51安裝最新的三級火箭發動機，射程可達1.6萬公里，最快飛行速度高達30馬赫，相當於每小時約3.7萬公里。與東風-41相比，東風-51在發射方式上有重要不同，除具備公路移動發射能力外，還能從地下固定發射井進行發射。

隨著《央視》公開畫面與相關分析流出，外界普遍認為，中國戰略核力量的現代化正持續推進，其戰略威懾力或將進一步提升。