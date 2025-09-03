廣州車撞途人釀至少6傷　網傳飆車數公里　群眾抬車救傷者｜有片

廣州市周二（9月2日）晚發生汽車衝撞群眾事故，至少6人受傷。 有消息指該車由荔灣區的鶴洞大橋開始，一路橫衝直撞近4公里，直到海珠區的莊頭公園才停下。廣州公安局交管支隊深夜通報，40歲姓葉男司機當場被控制。經初步調查，事故因司機疲勞駕駛引發，已排除酒駕嫌疑。目前，事故正在進一步調查處理中。



曝光的行車紀錄器影片顯示，畫面右側突然衝出一輛汽車橫衝直撞。（X@whyyoutouzhele截圖）

網上流傳的短片及帖文顯示，一輛黑色車輛自鶴洞大橋東側引橋起，一路在「綠化帶」橫衝直撞，路上行人、車輛及隔離欄接連被撞，現場一片狼藉。畫面顯示，路上到處都是被撞碎的雜物， 且有被撞後倒地的途人，當中既有成年人，也有兒童。

「有個細路在車底呀」 當局稱司機疲勞駕駛

另有短片顯示，有途人被捲進一輛白色車輛底下，多名途人合力抬車解救。片中有人說：「有個細路在車底呀，唉呀，好慘呀。」至於肇事汽車擱在路上，車頭損毀，一名疑似司機男子正受查問。

根據當局公布，只稱發生一宗交通事故，事發於當晚8時25分，地點在新南路莊頭公園北門，導致6人受傷。通報指當局接報後，民警立即到場處理，將肇事司機葉某（男，40歲）當場控制，並協助將傷者送醫救治。

通布指出，當局經初步調查，事故因司機疲勞駕駛引發，已排除酒駕嫌疑。通報未詳述傷者情況，以及車禍發生細節。