中國閱兵｜直播時間流程一文看清　關注重點、新武器有哪些？

【中國閱兵/閱兵時間/九三閱兵/抗日戰爭/抗戰勝利】抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵活動，明（3日）上午9點將在北京天安門廣場登場多國領導人或政要應邀出席，國家主席習近平將會發表重要講話並檢閱部隊。《香港01》將會在早上8點開始全程直播。



閱兵訓練現場。（微信公眾號＠央視新聞）

閱兵流程

央視新聞報道，閱兵流程會按閱兵式、分列式兩個步驟進行，歷時約70分鐘。分列式環節依序包含：空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊，依次通過天安門廣場。閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。

閱兵用時約70分鐘，分兩個步驟進行。（央視新聞）

首次亮相武器

中國閱兵｜由戰略核導彈到劃時代無人機 盤點逾20款或登場新軍備

據分析預測，許多重大的新軍備可能會首次在閱兵登場，其中包括第五代隱形戰機、高超音速導彈、洲際導彈、無人機、無人潛艇，以及多種連型號都不清楚的神秘武器等等。

其中一款曝光的無人潛艇側身漆上了「AJX002」的編號。（ Defence Blog@X平台）

值得注意的是，官方強調這次閱兵的裝備都是國產現役武器裝備，也就是都可以隨時上戰場。最令人關注的包括有，中國自主研製第五代隱形戰機殲-35、多款專為擊沉敵艦而設計的「鷹擊」系列反艦導彈，東風-27、東風-5C、巨浪-3等武器。

殲-35三號機。（騰訊網）

金正恩首次參加閱兵 站位引發關注

朝鮮領導人金正恩這次參加中共閱兵式，是朝鮮領導人70年來首次參加中國的閱兵式，也是金正恩個人睽違6年8個月的訪中行程。

有韓媒分析認為，這次金正恩有望跟俄羅斯總統普京一樣站在習近平身側。新加坡《聯合早報》則分析指該說法頗有道理，「因為在中國官方發布的出席九三閲兵的外國元首名單中，金正恩排在第二，僅次於普京。」

2018年6月20日，百日三度訪華的金正恩帶同妻子李雪主與習近平夫婦合影。（Reuters）

2015年中國首次舉行紀念抗戰勝利大閲兵時，金正恩並未親自出席，而是派遣朝鮮二號人物崔龍海參加，時任韓國總統朴槿惠則登上了天安門城樓，但站的位子則是習近平右側的右側，和習近平中間隔著俄羅斯總統普京。

金正恩訪華：圖為2025年9月2日，朝中社公開金正恩乘坐專列赴華的照片。（KCNA via REUTERS）

圖為2025年9月2日，一架相信是朝鮮領袖金正恩的專列駛到北京。（Reuters）

1949年開始中國舉行過19次閱兵

自1949年首次閱兵起，截至2025年7月，中國共舉行過19次大型閱兵，其中17次是在天安門進行閱兵，多數是國慶閱兵，參雜少數幾次的非國慶閱兵。

1949年至1959年建國10周年，每年會在天安門廣場舉行大規模國慶閱兵，但1960年9月，中共政府本著「厲行節約、勤儉建國」的方針，改革成「五年一小慶、十年一大慶，逢大慶舉行閱兵。」之後因文化大革命和其他因素影響，中國連續24年沒有舉行國慶閱兵，直到1981年恢復，並於1984年國慶35周年時，舉行了恢復閱兵後、第一次大型的國慶閱兵。

非國慶閱兵，則分別是1981年大閱兵、2015年的抗戰勝利70周年、2017年慶祝中國人民解放軍建軍90周年。

2015年9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會，在北京天安門廣場舉行，當時中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱受閱部隊，亦是第一次邀請外國首腦出席大閱兵，當時俄羅斯總統普京亦有參加。

最近一次的閱兵則是慶祝中華人民共和國成立70周年，2019年10月1日在北京舉行大規模閱兵，是歷年來規模第二大，創下許多「首次」，包括軍隊全面改革重塑後首次整體亮相、東風-41等多型武器裝備首次亮相、火箭軍等軍兵種首現國慶閱兵、維和部隊等多個徒步方隊首次登場等等。