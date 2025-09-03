王滬寧：抗戰勝利屬全體中華兒女　將完善兩岸交流合作政策

今日（3日），全國政協主席王滬寧出席港澳台及海外人士與會的「紀念抗戰勝利80周年座談會」時表示，抗戰勝利是包括港澳台民眾、海外僑胞在內，全體中華兒女的偉大勝利，當局將完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策。



「港澳台同胞、海外有關人士紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年座談會」在北京舉行，港澳台海外各界人士代表，中共中央和國家機關有關部門、有關人民團體負責人共340人與會。

王滬寧表示，中國人民抗日戰爭勝利是近代以來，中國抗擊外敵入侵的第一次完全勝利，是包括港澳台民眾、海外僑胞在內的全體中華兒女一起奮勇抗戰的偉大勝利。他提到要弘揚以愛國主義為核心的偉大民族精神，弘揚偉大抗戰精神，凝聚全體中華兒女團結奮鬥、實現中華民族偉大復興的強大力量；要全面推進中國式現代化，支持和推動港澳融入國家發展大局，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，廣泛匯聚僑心僑智僑力。

王滬寧又稱，要堅持一國兩制，全面落實愛國者治港、愛國者治澳原則，維護好、鞏固好港澳安定祥和的局面；又稱要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，堅決維護台灣光復這一抗日戰爭勝利成果。同時要堅持正確二戰史觀，共同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。