中國閱兵｜登上天安門城樓後　習近平這個動作令無數中國人動容

【中國閱兵．九三閱兵】9月3日，天安門城樓上，這一幕令人印象深刻。



紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會開始前，習近平總書記登上天安門城樓時，同抗戰老戰士老同志代表親切握手，向他們表示崇高敬意。

習近平總書記登上天安門城樓時逐一和抗戰老戰士老同志代表親切握手，讓人動容。（微博影片截圖）

80多年前，這些英雄捨生忘死共赴國難，穿越槍林彈雨，為抗戰勝利建立不朽功勳。本次閲兵，安排了參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士親屬代表到天安門現場觀禮。習近平總書記的這個動作，彰顯着抗戰英雄在他心中的重量。

10年前，2015年9月3日，在45輛禮賓摩托護衛下，抗戰老兵方隊率先駛過天安門城樓。習近平總書記立即起身，專注凝望着老兵方隊，向老戰士們揮手致敬這一幕，令人記憶猶新。銘記歷史，緬懷英烈，是盛大閲兵的意義所在，貫穿在整個紀念活動的細節中。

——本次閲兵的徒步方隊，受閲人員從前身為八路軍、新四軍、東北抗聯、華南遊擊隊等單位以及抗日根據地所在省份民兵等抽組。

——本次閲兵設有戰旗方隊，從無數英雄和眾多功勳榮譽旗幟中，遴選具有典型意義的旗幟，由所在單位官兵擎旗受閲，寓意着偉大的抗戰精神接續傳承，人民軍隊無畏艱難、奮勇直前。

——人民英雄紀念碑前，聯合軍樂團和合唱團奏唱着《松花江上》《在太行山上》《保衛黃河》等經典曲目，追憶那段艱苦卓絕的抗戰歲月，緬懷那些為民族獨立和自由獻出寶貴生命的英雄先烈。

——今年，為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。



天地英雄氣，千秋尚凜然。

一個有希望的民族不能沒有英雄，一個有前途的國家不能沒有先鋒。

黨的十八大以來，習近平總書記以上率下、躬親垂範，銘記歷史、緬懷英烈。

在中國人民抗日戰爭紀念館，他仔細整理花籃上的緞帶，向抗戰烈士致敬；在紀念活動現場，他動情講述抗戰英烈的壯舉；在人民大會堂，他為抗戰英雄頒發沉甸甸的紀念章；到地方考察，他不忘看望慰問抗戰老兵……每一個瞬間，無不寄託着習近平總書記對英雄烈士的緬懷與敬意。

新時代以來，在習近平總書記引領推動下，從設立烈士紀念日到出台英雄烈士保護法，從頒發抗戰勝利紀念章到建立健全黨和國家功勳榮譽表彰制度，「崇尚英雄，捍衛英雄，學習英雄，關愛英雄」，在全社會已蔚然成風。

崇尚英雄才會產生英雄，爭做英雄才能英雄輩出。今天，鐵甲凜凜，戰旗獵獵，鷹擊長空，氣吞山河。沿着革命前輩的足跡繼續前行，實現民族復興，就是對先烈最好的告慰。