中國閱兵｜一改慣例　韓勝延中將任總指揮　為中部戰區空軍司令員

今日（9月3日），紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行，解放軍空軍中將韓勝延擔任今次閱兵的總指揮。有報道指，這一人選一改慣例，往年均由首都在地的軍區或戰區司令員擔任總指揮。



解放軍空軍中將韓勝延擔任今次閱兵的總指揮。（香港01直播截圖）

公開資料顯示，韓勝延現任中國人民解放軍中部戰區空軍司令員，為中將軍銜。韓勝延長期在空軍服役，先後擔任過原成都軍區空軍副參謀長、原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員等職務，2006年被評為全軍優秀指揮軍官。本輪軍改中設立五大戰區後，韓勝延調任西部戰區副司令員，隨後晉升空軍中將軍銜，2018年調任現職。

按照慣例，每次閱兵均設一名閱兵總指揮，擔任閱兵式和受閱部隊的指揮者。閱兵總指揮通常由閱兵地所屬軍事單位（軍區或戰區）的軍事主官擔任。作為閱兵活動中負責全程統籌與現場調度的核心指揮者，閱兵總指揮主要承擔前期籌備、訓練組織、受閱方隊調度及向閱兵首長報告等職責，以保障儀式規範有序進行，展現軍隊與國家形象。

回望過去數次閱兵，2019年，慶祝中華人民共和國成立70周年閱兵式，由時任中部戰區司令員乙曉光擔任閱兵總指揮；2017年，慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵，由時任中部戰區司令員韓衛國擔任閱兵總指揮；2015年，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年閱兵式，由時任北京軍區司令員宋普選擔任閱兵總指揮。

韓勝延現任中國人民解放軍中部戰區空軍司令員，為中將軍銜。

據央視報道，本次閱兵是全面推進「中國式現代化」進入新征程的首次閱兵，也是人民軍隊奮進建軍百年的嶄新亮相。閱兵編設45個方（梯）隊，按照閱兵式、分列式兩個步驟進行。受閱部隊在長安街列陣接受檢閱。分列式環節則按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

今年的閱兵創下多個首次，所有受閱武器裝備均為國產現役主戰裝備，是繼2019年國慶大閱兵後新一代武器裝備的集中亮相。這些裝備以新型四代裝備為主體，按作戰模塊進行編組，展示體系作戰能力。部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備均是首次對外展示，空中梯隊基本涵蓋現役主戰機型，很多明星裝備是首次公開亮相。