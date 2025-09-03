中國閱兵│台軍事專家籲理性看待　美態度讓賴清德政府成最大輸家

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行。多款新軍備首次在閱兵式上登場，包括東風-61陸基洲際導彈、巨浪-3潛射洲際導彈，紅旗-29反導系統等軍備均受到中外極大關注。



在台灣，軍事專家、中華戰略學會資深研究員張競向《香港01》表示，任何的新裝備都是整個戰爭機器中的一個小螺絲，真實的戰力還是要搭配現場的情況。他又認為，此次閱兵活動，最大輸家是賴清德政府，形容美國總統特朗普對北京閱兵捎「賀電」，如把整個賴清德對於二次世界大戰的話語權全部剝奪掉。



張競在接受採訪時表示，閱兵展示的新裝備雖引人注目，但單一武器無法決定戰爭勝負。他比喻軍事作戰如同「舞台劇」，需要各環節完美配合，才能達成整體戰力。不管是東風61、東風57還是無人機，它們都只是戰爭機器中的一個小螺絲，必須與其他系統搭配，才能實現戰爭目的。他提醒，閱兵更多是軍容展示，而非實戰演練，真正的戰力需在戰場情境中檢驗。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。圖為巡航導彈方隊接受檢閱。（新華社）

張競進一步舉例，美國曾大力宣傳的隱身艦、智能型武器及海狼級潛艦等，最終因成本過高或技術瓶頸而未達預期效果，濱海戰鬥艦也服役不到二十年就得黯然退役，顯示新裝備的宣傳並不等於實戰成功。同樣，解放軍早前的056型護衛艦也從高期待淪為轉交海警使用，顯示新裝備未必能改變戰爭思維。他強調，不要因為看到新東西就認為它一定會成功或顛覆作戰模式，這是不正確的觀念。

另一方面，此次閱兵中，外國尤其是西方國家對活動的參與度成為焦點，俄羅斯及北韓領導人—普京與金正恩的站位也引發許多討論。然而與2015年有作為美國盟友的韓國總統出席不同，今次出席的26國領導人幾乎都來自中俄陣營，這是否也預示東西方對峙更加嚴重？

圖為國家主席習近平與俄羅斯總統普京等外國嘉賓在天安門城樓上。（新華社）

對此，張競指出，西方內心充滿焦慮，美國刻意抵制，然而韓國、新加坡等國仍派高級官員，如國會議長等出席，顯示各國在國際場合的「拉幫結派」。更引人注目的是，美國總統特朗普在社交媒體上發文祝賀北京閱兵，張競認為此舉對台灣賴清德政府構成重大打擊。

張競分析，賴清德政府試圖強調「終戰」一詞，迴避「抗日」，但特朗普的貼文間接否定了這一立場。特朗普的賀電等於承認北京在二戰中的正統地位，剝奪了賴清德對於二次世界大戰的整個話語權。他進一步批評，「終戰」一詞源於日本裕仁天皇的「終戰詔書」，帶有「敗戰史觀」的色彩，顯示賴清德政府在歷史論述上的弱勢。

圖為賴清德向國民革命烈士之靈位獻花。

針對是否會走向「新冷戰」的討論，張競認為可能性不大。他指出，冷戰時期美蘇之間幾乎完全斷絕商業往來，但當前中美之間存在複雜的經貿依存關係。即使特朗普採取關稅貿易的對抗以維持政治動能，也不會與北京徹底翻臉。這不同於冷戰時期的結構性對抗，現在的相互依賴讓完全切割的絕緣狀態不可能發生。

對於閱兵是否針對台海局勢，張競明確表示「沒有任何暗示或影射」。他強調，閱兵活動旨在追懷歷史，而非對台灣進行政治喊話。這是回歸活動初衷，與當前台海局勢無關。他再次提醒，閱兵如同汽車展示，僅是外觀呈現，實際戰力需透過戰術操演與實戰檢驗，不要因為看到壯盛軍容就認定解放軍能縱橫台海。

中華戰略學會資深研究員張競。（受訪者供圖）

張競最後總結，應以理性態度看待新裝備的展示，而非過分誇大其戰力，「你去買個車，那個車停在展示室就跟這個閱兵一樣，你要去試駕你才知道效能」。

他重申，軍事作戰是系統性工程，單一武器的突出表現不足以決定全局，「不要忘記一件事，戰爭，軍事作戰是一個舞台劇，燈光，化妝，道具，音效，導演，甚至舞台上要去掃地的，每個都很重要......你只有單一的演員很強，都是沒有意義的」。