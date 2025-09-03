中國閱兵｜專訪邱世卿：閱兵向全世界展示軍力保證　維持穩定和平

在北京舉行的「九三閱兵」成為國際矚目焦點，除普京、金正恩等外國元首到場引發關注外，中國首度公開的第四代中型坦克、全層級反無人機體系以及多款高超音速導彈，更被視為展示軍力的重要訊號。《香港01》特別專訪前台灣空軍司令部少校參謀官邱世卿，他分析指出，這場閱兵不僅展現了解放軍的裝備升級與未來作戰方式的轉型，也在國際與台海局勢上釋放明確信號，對台灣而言更是一次值得深思的警示。



香港01：這次閱兵中，您認為最亮眼、最值得關注的裝備有哪些？與往年相比釋放了什麼不同的訊息？

邱世卿：在這次閱兵前夕，最受注意的亮點，即是中國是否展示第一款第四代戰車的 ZTZ-201 新型中型坦克，這款坦克具有幾個鮮明特徵，包括油電混合動力系統與主動防禦系統。這些配置符合第四代坦克的定義，也顯示中國在裝甲技術上已經進入新的世代。

除了坦克之外，另一個重點是完整的反無人機體系。俄烏戰爭已經告訴我們，無人機改變了戰場規則。過去在戰場上，部隊常常臨時拼湊一些裝甲板或電子設備來抵禦無人機攻擊，算是權宜之計。但這次閱兵中，解放軍展示的卻是一個從遠程到近程、多層次的完整防護網，涵蓋定向激光、微波干擾、中距離攔截導彈等，甚至包括備彈量驚人的防空3000彈炮系統。這種「多層體系化」的概念，是目前全世界尺度中最完整的反無人機方案。雖然它還沒有經過實戰檢驗，但單就概念與展現出來的性能來說，已經是一個具有說服力的答案。

最後，高超音速武器也是焦點之一。這次展出的種類繁多，從不同的氣動外形設計、戰鬥部型式，到衝壓與超燃衝壓發動機的推進方式，都顯示解放軍對這一領域的重視。高超音速導彈的最大優勢就是速度，我們在先前以色列與伊朗的12日戰爭便可以看到速度對於攔截成功率的決定性，而這些導彈的射程從幾百公里到兩千公里不等，已經可以直接覆蓋第二島鏈。加上轟-6 可攜帶的空射型彈道導彈，這將對美軍航母戰鬥群形成極大壓力。從整體來看，這次閱兵不僅是單純展示武器，更是釋放一個訊息：中國正在以新一代武器與體系，構建自己的戰略威懾能力。

香港01：這些新型武器的出現預示中國未來作戰方式有新的變化？

邱世卿：從這次閱兵可以清楚看出，解放軍正加快推動無人化與智能化作戰的轉型。除了傳統的戰車、防空與導彈系統外，還有許多新型無人裝備登場，包括忠誠僚機、水下潛航器、履帶型攻堅無人車、多功能智能平台等等。這些裝備的共同特點，就是不再依賴單兵或傳統兵器，而是透過人工智能與自動化，提升作戰效率與存活率。可以說，如果未來的軍隊沒有掌握這些科技，那麼在戰場上的優勢將會損失大半。

更重要的是，這些裝備透露出中國作戰方式逐步轉向「由陸向海」。過去解放軍的戰略重心以陸軍為主，但這次展示的大量高超音速反艦武器，顯示他們正針對制海權與區域拒止進行準備。從中短程到遠程，從陸基垂直發射到空射平台，這一整套組合已經具備在第一、第二島鏈內進行大規模反介入作戰的能力。這不僅僅是單一武器的升級，而是一個系統性的戰略轉型。

香港01：在國際形勢方面，這次閱兵有普京與金正恩等領袖出席，站位也引起外界討論。您怎麼看這場閱兵對國際格局的影響？

邱世卿：閱兵從來都不是針對單一國家，而是面向全世界的展示。這樣的場合既是向友邦顯示信心，也是向潛在競爭者和敵對勢力傳遞警告。當前的國際秩序正處於舊有框架瓦解、新秩序尚未建立的過渡期，這是一個「實力證明的時代」。沒有強大的軍事實力，盟友不會真正信任你，承諾也不會被當真。這也是為什麼中國要透過這場閱兵，展示足以支撐外交戰略的硬實力。

9月3日，中國北京，在紀念二戰結​​束80週年閱兵式前，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和外國代表團團長合影。 （Sputnik /Sergey Bobylev/Pool via REUTERS）

外界特別關注普京與金正恩的站位，這固然有象徵意涵，顯示中俄朝之間在這個時期的戰略靠近。但我認為，這場閱兵的訊息遠不止於此。它的潛台詞是讓其他國家看到，中國不僅擁有軍事力量，也能為周邊提供「安全保證」。這對正在思考站隊的國家來說，是一個重要參考。

尤其我們現在所處的時代，是一個舊的秩序正在崩解，但新的秩序還沒有建立起來的一段空檔時間，我認為它其實比較像「野蠻生長」，每個國家必須要展現它的實力，那才能夠爭才能夠贏得在國際關係上的話語權。當然，對西方國家來說，他們會從另外一個光譜來看，會覺得中國的軍武是一個威脅，且跟這些國家（俄羅斯、朝鮮）聯合在一起就是一個更大的威脅，甚至如歐洲國家可能用「邪惡軸心」等說法去形容。但總的來說，我認為這次閱兵真正的走勢，是中國明確以這些軍事實力進行展演，去確保區域安全跟穩定，就比就像國家主席習近平所說的，中國一向在維持世界和平的這個部分是不遺餘力的。

香港01：回到台灣與台海議題，這次閱兵釋放了什麼訊息？對台灣有什麼具體啟示？

邱世卿：從裝備來看，除了第四代中型坦克，還有新型的空降兵運輸車與支援戰車，這些設計強調高速機動與快速投射，非常適合在像台灣這樣建築密度高、地形多為稻田與鬆軟土壤的環境使用。這無疑是在釋放一個訊號：解放軍已經在為可能的台海作戰做準備。雖然和平統一仍是首要選項，但如果不得不動用武力，這些裝備其實已經清楚表明「準備就緒」。

另一方面，台灣社會與官方對閱兵的反應過於激烈，主要以恐嚇、貶低的方式應對，而不是從專業角度去研究閱兵的意涵。這反而掩蓋了「反法西斯」的原始精神。更令人擔憂的是，台灣內部的軍事研究還停留在10年到15年前的框架，未能真正吸取俄烏戰爭的教訓。我們講不出一整套未來可能的作戰途徑，建軍邏輯也不完整。美方因為急於保護台灣，只能把台灣當成實驗場，把烏克蘭經驗硬套上來，但這樣的狀況其實非常危險。舉例來說，台灣軍方買了海馬斯火箭系統，但卻沒有完善的觀測戰果方式，像是不知道打中了沒有，又如果第一發沒中，那要不要接著打出第二發？台灣對於這些操作戰術其實一點都不清楚。這種情況表明，台灣對戰爭的想像與準備都不夠現實與充分。

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。（新華社）

香港01：綜合而言，您認為這次閱兵的核心意圖是什麼？

邱世卿：閱兵除了紀念抗戰與二戰勝利，更重要的是透過軍事實力的展示來降低衝突的風險。當其他國家或勢力看到這樣的武力展現，就會意識到若輕舉妄動，代價將非常高昂。這能讓他們多思考幾秒鐘，再決定是否要冒險挑釁。換言之，這次閱兵的核心意圖，是用「展示實力」來維持區域穩定，這是當下國際格局下的一種戰略手段。