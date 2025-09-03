中國閱兵│世上最強攔截系統之一紅旗-29：可在大氣層外擊落導彈

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行，其中紅旗-29反導系統首次在閱兵登場，引起關注。



紅旗-29。（香港01直播截圖）

紅旗-29。（香港01直播截圖）

外媒法新社曾報道指，一些中國分析人士將紅旗-29系形容為「衛星獵手」，稱它能夠攔截在500公里高空、位於大氣層外的導彈以及低軌道衛星。

法新社報道指，該反導系統為中國迄今為止最先進的攔截系統，也是世界上最強大的攔截系統之一。

九三閱兵，紅旗-19。（香港01直播截圖）

紅旗-19。（香港01直播截圖）

紅旗-9C。（香港01直播截圖）

紅旗-22A。（香港01直播截圖）

紅旗-11。（香港01直播截圖）

此次受閱的紅旗-11、紅旗-20、紅旗-22A、紅旗-9C、紅旗-19、紅旗-29六型裝備均為首次亮相天安門廣場。六型裝備可實施遠中近程防空抗擊，多段多層反導攔截。

軍事專家張學峰向《環球時報》表示，此次多段多層反導攔截體系的首次集體亮相，意味著中國成為世界上為數不多擁有完善反導體系的國家，「它們的亮相不僅僅是我國戰略防禦能力的一次集中展示，同樣也是一種戰略威懾手段的展示，擁有完善的反導手段，就能夠大幅度的遏制敵方的戰略打擊能力，意義非常重大」。

張學峰又表示，首次亮相的紅旗-29導彈相較於紅旗-19導彈，明顯彈體更大，彈體更長，其主要採用兩聯裝的方式，搭載於一輛6軸的發射車上。

攔截對象主要是高價值，射程更遠的彈道導彈

「紅旗-29的彈體更大，這意味著該型導彈可進一步擴大了我國反導作戰的範圍」。張學峰分析稱，紅旗-29從它的外形尺寸來看，可在大氣層外實施攔截，不同於在末段高層實施區域攔截，預計紅旗-29可在彈道導彈的飛行中段實現攔截，其攔截對象主要是高價值，射程更遠的彈道導彈。

「值得一提的是，紅旗-29可以通過發射車實現機動式發射，相較而言，目前國際上主要的陸基中段反導系統均採用井基發射的形式，發射陣地相對固定，紅旗-29的發射陣地則可以靈活部署，從而應對來自不同方向的威脅。」張學峰稱。