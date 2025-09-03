中國閱兵｜習近平稱堅決維護領土完整　學者：向領土爭議國喊話

今日（3日）上午9時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門舉行，展示多款新型軍備。國家主席習近平在講話中強調，中國人民解放軍將加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一與領土完整。學者分析，此言論不僅針對台獨勢力釋放強硬訊號，也可能向菲律賓等與中國存在領土爭議的國家喊話。



習近平表示，在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線下，中國人民取得了近代以來反抗外敵入侵的首次完全勝利。他強調，人民解放軍是黨和人民信賴的英雄部隊，全軍將士將忠實履行職責，加快建設世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權統一與領土完整，為中華民族偉大復興提供戰略支撐，同時為世界和平與發展作出更大貢獻。

對於習近平講話中提及的「主權統一」與「領土完整」，學者們提出了不同解讀。中國人民大學教授、國家發展與戰略研究院研究員李慶四認為，此次閱兵展示多款新式武器，凸顯中國維護國家統一的決心，尤其是對台灣台獨勢力發出明確警示。他進一步指出，這是對台獨分子不要阻撓兩岸統一的強烈訊號，而且講話不僅針對台灣，也涵蓋菲律賓等在南海「非法」佔領中國領土並製造衝突的國家，顯示中國對任何挑釁領土主權的行為均採取強硬立場。

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門舉行。圖為反無人機方隊接受檢閱。（新華社）

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣則表示，習近平的談話旨在強調保衛領土完整，不針對特定國家或地區。他指出，台灣、香港、新疆、西藏等均屬於中國領土範疇，兩岸同屬一個中國，誰想破壞這一現狀，將台灣分裂出去，都會堅決反對。

上海東亞研究所研究員包承柯則認為，習近平講話雖簡短，但提及統一與領土完整的內容具有針對性。與2015年抗戰勝利70周年閱兵相比，當時中日因釣魚台爭議關係緊張，但在馬英九執政時期，兩岸基於「九二共識」維持相對穩定。如今，賴清德政府提出所謂「終戰」說法，否認抗日戰爭勝利與台灣光復的歷史意義，導致兩岸對抗的高度提升。