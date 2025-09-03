中國閱兵｜｢最帥女機長｣駕運油-20A亮相　眼神堅毅獲網民大讚

今日（9月3日），紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。

作為中國第7批女飛行員，譚紅梅上校擔任運油-20A機長，駕駛國產大型軍機亮相「加受油機梯隊」，其因沉穩專業、「又帥又酷」，吸引不少觀眾的目光。



譚紅梅（左一）因沉穩專業、「又帥又酷」，吸引不少觀眾的目光。（香港01直播截圖）

譚紅梅是為數不多的運-20機長。（網上圖片）

作為運油-20A加油機編隊機長，身穿飛行服的譚紅梅亮相天安門上空，在駕駛艙內從容操作的畫面通過直播向全國傳遞，隨即被讚「英姿颯爽」、「眼神堅毅」，話題「女機長好帥」還登上微博熱搜。

據悉，運油-20A可為殲-20、殲-16、殲-10C和新型遠程戰略轟炸機空中加油，增強空軍航空兵遠程機動能力。譚紅梅駕駛運油-20A亮相閱兵，不僅展現了中國空軍的遠程作戰能力，還代表了中國女飛行員駕馭戰略級裝備的頂尖水平。

公開資料顯示，譚紅梅是中國空軍第7批女飛行員，中部戰區航空兵某團運-20機長，上校軍銜。其有23年的飛行經驗，累計駕駛過運-5、運-7、運-8、運-9、伊爾-76、運-20等6種機型。

譚紅梅為首批改裝運-20的飛行員，在同批飛行員中很快實現單飛單放，成了為數不多的運-20機長，以及該機型首位女性機長。

譚紅梅。（網上圖片）

譚紅梅是中國空軍第7批女飛行員。（網上圖片）

2010年廣州亞運會，譚紅梅執行消雲減雨任務，連續飛行8小時；2024年珠海航展，譚紅梅以運-20機長身份帶隊參展，展示國產大型運輸機的穩健性能。（網上圖片）

有報道指，在飛行任務中，譚紅梅多次遭遇複雜氣象和突發情況，始終保持冷靜，在極短時間內讓飛機恢復平穩姿態。

值得一提的是，譚紅梅的丈夫張浩同為空軍飛行員，兩人曾分居十多年，卻互相成就。2023年，他們的家庭被評為「全國最美家庭」。

在給譚紅梅的一封信裏，張浩寫道，「二十餘載萬般辛苦、二十餘載無怨無悔。你是善良的好妻子，孝老愛親、不畏離愁，撐起半邊天。同時，你也是我最信任的戰友，與我並肩作戰、攜手前行、比翼齊飛，共同守護祖國的藍天……」