撤僑風險曝露　日媒揭台日簽罕見協議　防止間諜藉避難潮潛逃入日

日本與台灣近日悄然簽署一份合作備忘錄，針對外國人自台灣入境日本時的資訊共享進行協調，目的在於防止台海發生突發狀況時，不法分子或間諜混入避難人潮，趁亂潛入日本境內從事破壞行為。多名日本政府相關人士證實，這份備忘錄相當罕見，因為過去日台之間極少針對軍事衝突情境簽署正式協議。



根據日媒《讀賣新聞》報道，這份名為「涉及出入境管理事項之資訊共享合作備忘錄」的文件，由日本的對台窗口「日本台灣交流協會」與台灣的「台灣日本關係協會」於去年12月18日簽署。交流協會對外僅表示，備忘錄內容屬於「不公開」，並未透露更多細節。

熟悉內情的官員指出，若未來出現「台灣有事」等突發狀況，日本可藉此協議提前掌握自台灣入境的外國旅客資料，並進行篩檢，有效確認是否存在對日本安全構成威脅的人員。平時也能透過台灣的機場系統，提前過濾赴日乘客名單，以強化邊境管理。

日本外務省統計，截至去年10月，約有2萬1700名日本公民長期居住在台灣。一旦中國採取武力行動，這些在台日僑將面臨大規模撤離，台灣本地居民與其他外國人也可能同時湧入日本避難。日本當局憂慮，在這樣的混亂中，外國間諜或恐怖分子可能趁機滲透。

對此，日本相關人士直言，「不能排除中國間諜混跡在台灣人當中入境日本的可能性」，因此有必要加強把關。

據悉，日本出入國在留管理廳過去曾與澳洲、紐西蘭等國簽署相關協議，但針對「戰爭撤僑」情境的備忘錄仍屬罕見。由於1972年日中建交後，日本與台灣斷交，因此此次協議由窗口機構代表簽署，而非政府單位直接出面。

外界注意到，中國大陸近年頻繁舉行模擬攻台實戰演習，更有分析推測最快在2027年前完成攻台準備。此次日台簽署備忘錄，不僅加強在撤僑議題上的合作，日本也計畫進一步與美國等盟國協力，以全面提升應對台海危機的能力。