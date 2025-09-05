鳩山由紀夫現身閱兵：懷反省謝罪之心赴華，日本必須正視歷史

周四（9月4日），在北京出席完紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會的日本前首相鳩山由紀夫返回日本，在東京機場接受央視訪問時表示，這次是懷着反省和謝罪的心情去中國的。



在東京機場接受央視訪問時，鳩山由紀夫表示，這次是懷着反省和謝罪的心情去中國的。（央視）

2013年，鳩山由紀夫曾參觀南京大屠殺紀念館。（網上圖片）

鳩山由紀夫說，「回顧歷史，過去日本發動侵略戰爭，奪去了很多人的生命。我作為一個日本人，懷着反省和謝罪的心情，參加了紀念大會。」

然而，鳩山由紀夫今次中國行，在日本國內受到批評，對此他認為，今天的日本必須正視過去的歷史，以史為鑒。

據此前報道，鳩山由紀夫的兒子、49歲的日本國民民主黨眾議員鳩山紀一郎在父親決定赴中參加閱兵的消息傳出後，隨即透過X發文抨擊，「日本前首相沒有必要出席中國政府的戰勝紀念活動」，並表示他已經要求父親取消出席，強調對日本民眾而言，最重要的是不要讓戰爭悲劇重演。

另外，對於習近平在講話中將日本軍國主義侵略者和日本一般民眾區分開來，鳩山由紀夫表示由衷的敬意，「罪惡的是日本軍國主義者，不是一般的日本民眾。」

習近平與夫人彭麗媛在端門歡迎來訪各國政要，圖為習近平與鳩山由紀夫握手。（央視）

公開報道顯示，鳩山由紀夫曾多次就日本在東亞的侵略行為道歉，包括在2013年1月17日到訪南京大屠殺紀念館，想遇難者鞠躬致哀。並於2015年在韓國首爾西大門刑務所歷史館下跪，向遭日本殖民統治迫害的韓國獨立運動人士致敬。

鳩山由紀夫今次參加閱兵，亦獲不少內地網民關注，「鳩山由紀夫來了」等相關話題更是登上微博熱搜榜。有網民稱他「君子生小國，非君之錯」，表示他是為數不多值得尊敬的日本人，是中國人的朋友。

央視報道指，對於中國的這場紀念大會，日本國內有些人將其打上「反日」標籤，包括此前上映的《南京照相館》、《東極島》等電影，，在日本也被一些人冠以「反日電影」號。這些動向可以看出，日本當今的社會對於過去的歷史，缺乏直面的勇氣。

報道認為，日本只有勇敢面對曾經給亞洲鄰國造成的深重傷害，承認錯誤、表達誠意，才能重新贏得亞洲各國乃至世界的信任。