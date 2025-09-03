中國閱兵｜日本前首相鳩山由紀夫現身　曾稱「帶謝罪心情參加」

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行。日本前首相鳩山由紀夫的出席，引發關注。他曾談到參加這次大閱兵是受中國駐日大使吳江浩的邀請，表示自己會帶著謝罪的心情來參加大閱兵。



上午8時左右，習近平與夫人彭麗媛在端門歡迎受邀參加閱兵的外國政要，其中就有鳩山由紀夫的身影。除鳩山由紀夫外，日本政府未有任何現任或前任官員前來。

作為日本前首相，鳩山由紀夫的到來也受到了來自日本社會的壓力，包括他自己的兒子。鳩山由紀夫的兒子、49歲國民民主黨眾議員鳩山紀一郎在父親決定赴中參加閱兵的消息傳出後，隨即透過X發文抨擊，「日本前首相沒有必要出席中國政府的戰勝紀念活動」，並表示他已經要求父親取消出席，強調對日本民眾而言，最重要的是不要讓戰爭悲劇重演。

公開報道顯示，鳩山由紀夫曾多次就日本在東亞的侵略行為道歉，包括在2013年1月17日到訪南京大屠殺紀念館，想遇難者鞠躬致哀。並於2015年在韓國首爾西大門刑務所歷史館下跪，向遭日本殖民統治迫害的韓國獨立運動人士致敬。

鳩山由紀夫此次參加閱兵，亦獲不少內地網民關注，「鳩山由紀夫來了」等相關話題更是登上微博熱搜榜。有網民稱他「君子生小國，非君之錯」，表示他是為數不多值得尊敬的日本人，是中國人的朋友。

日籍八路軍小林清的兒子小林陽吉受邀觀禮閱兵式。

除鳩山由紀夫外，日籍八路軍老戰士小林清的兒子小林陽吉也受邀參加閱兵觀禮。他表示自己終於替父親實現了心願：「我要告訴他，中國和人民沒有忘記他這位日本八路的抗戰英雄小林清，我動情地悄悄告慰父親在天國的亡靈。」在觀禮後，小林陽吉讚歎中國軍隊精神抖擻，「氣勢如虹，排山倒海」，又說「看著一輛輛現代化戰車馳騁而過，感慨萬千」。