颱風塔巴台山市沿海登陸　料傍晚移入廣西境內

【颱風／天文台／天氣消息／打風／塔巴／8號風球】今年第16號颱風「塔巴」（強熱帶風暴）於今日 （8日）上午8時50分前後，在廣東省台山市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有11級（30米/秒）。



今日上午6時，中央氣象台繼續發布颱風黃色預警及暴雨黃色預警，預計「塔巴」將繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱，傍晚前後移出廣東省，進入廣西境內。粵西、珠三角今日會有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，粵東有大雨到暴雨局部大暴雨。

據監測，受「塔巴」影響，9月7日上午8時至8日上午8時，廣東有55個鎮街錄得超過100毫米的大暴雨，有299個鎮街錄得50毫米至100毫米的暴雨，有445個鎮街錄得25毫米至50毫米的大雨。

氣象衛星雲圖顯示颱風塔巴登陸前有雷雨區集結。（微博＠中國氣象愛好者）

颱風「塔巴」未來路徑概率預報圖。（中央氣象台）

廣東多地發布停課通知。9月8日，深湛鐵路、廣茂鐵路全部列車停運，計劃明日（9日）陸續恢復開行。9月7日至8日，往返海南島的過海列車停運或調整至廣州白雲站終到、始發。

目前，廣東省30條客渡運航線已停運，94艘客渡運船舶已停航，瓊州海峽客運航線7日14時起停止客運發班；截至7日8時，湛江、陽江、江門、茂名、珠海、港珠澳大橋、汕頭、潮州、揭陽、汕尾、惠州、廣州、肇慶、東莞等地海事部門已啟動相應等級應急響應。

廣東多個景區暫停開放，包括廣州南沙濕地景區、廣州天后宮景區、深圳市天文台及天文台棧道、湛江軍事文化博覽園景區等。

9月8日上午6時許，深圳市天氣狀況。（影片截圖）

9月7日18時，根據廣東省山洪災害監測預報預警平台和綜合分析研判，預計未來24小時，江門恩平市，陽江陽東區、陽西縣、陽春市，茂名電白區、高州市、信宜市，揭陽揭西縣、普寧市 ，局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。

雲浮雲安區、新興縣、雲城區、郁南縣、羅定市，惠州博羅縣，汕尾陸河縣，梅州五華縣，清遠清城區、佛岡縣，局地發生山洪災害可能性較大（黃色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害。

截至7日17時，全省累計關閉景區45個，轉移人員6萬餘人。