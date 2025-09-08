塔巴風球｜料今晨登陸台山至陽江一帶 廣東多地宣布停課
撰文：蕭通
更新：
內地中央氣象台周日（9月7日）表示，今年第16號台風「塔巴」當日下午已加強為強熱帶風暴級，中央氣象台繼續發布台風黃色預警。氣象台於周一（8日）清晨6時稱，預計塔巴將於周一早上8時前後，在廣東台山至陽江一帶沿海登陸，登陸後逐漸轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。於清晨5時，塔巴位於廣東省台山市近海海面上，中心附近最大風力有11級（30米/秒），十級風圈半徑60至80公里。
受塔巴影響，氣象部門料周一（8日）清晨8時至周二（9日）上午8時，廣東中南部、廣西中東部有大到暴雨，其中，廣西東部、廣東西南部等地部份地區有大暴雨，局部地區有特大暴雨，即雨量達250至270毫米。
在同一時段期間，南海北部和中部、北部灣、瓊州海峽、西沙群島部分海域、中沙群島附近海域、廣東沿海、珠江口區、海南島北部沿海、廣西沿海將有6至7級大風，其中南海北部的部分海域和廣東中西部沿海風力可達8至10級，台風中心經過的海域或地區風力可達11級，陣風12至13級。
廣東多地已發布停課通知。周日下午，珠海市教育局已發布停課通知，全市幼兒園、中小學校、中等職業學校、校外培訓機構停課。同日，江門台山、江門新會、江門恩平、陽江相繼發布停課通知。
據廣州鐵路微博消息，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據降雨影響範圍，將對部分列車採取調整運行區段、停運等措施，主動規避風險。瓊州海峽客滾運輸於7日下午2時起全線停運，具體覆運時間將視台風影響情況及時發布。
