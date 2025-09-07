颱風塔巴|廣東26地黃色預警　深圳珠海多市停課　嚴重風雨將至9日

【颱風／天文台／天氣消息／打風／塔巴／8號風球】今年第16號颱風「塔巴」於9月7日17時增強為強熱帶風暴級（10級），中心距離廣東省陽江市東南方向約325公里。廣東省氣象部門預計，受其影響，9月7日夜間至9日白天，廣東陸地將出現一次嚴重風雨過程。據最新消息，廣東省深圳、珠海、陽江等多市已發佈8日停課通知。



截至7日17時30分，廣東26個地區發佈颱風黃色預警，5個地區發佈颱風橙色預警，橙色預警均在陽江。按相關規定，發佈黃色颱風預警以上地區的中小學校、幼兒園、託兒所應當停課。經核實，珠海、陽江、雲浮三地全市，以及湛江、茂名、江門部份地區教育局已發佈學校停課通知，即日起停課，復課時間視颱風影響再通知。

另據「深圳天氣」消息，深圳分區颱風黃色預警信號預發佈，9月8日全市（不含深汕）全天停課，已到校寄宿制學生服從學校安排。

深圳明日全市停課。

深圳進入300公里防禦圈

據深圳氣象台消息，颱風「塔巴」已加強為強熱帶風暴級（10級，25米/秒），過去3小時繼續向西北方向移動，目前位於深圳偏南方約298公里的南海海面上，已進入深圳市300公里防禦圈。

預計今天後半夜至8日，深圳風雨逐漸明顯，累計可達暴雨，局地大暴雨；最大陣風沿海、海區9至10級，高地11至12級。深圳氣象部門綜合研判風雨影響，將於7日23時前後在東、西部海區，大鵬、鹽田和寶安南山沿海街道把颱風藍色預警信號升級為黃色，提醒市民注意做好颱風及暴雨防範。

深圳9月8日至12日具體天氣。

景區關閉、部份鐵路停運

廣東省三防總指揮部通報，截至7日17時，全省累計關閉景區45個，轉移人員6萬餘人。鐵路方面，9月7日18時後，途經深湛線部分列車停運或改為廣州南站終到。9月6日至7日，往返海南島的過海列車調整至廣州白雲站終到或始發。9月7日，安陽往返三亞方向列車，深圳東往返三亞、昆明、靖西、湛江方向列車部分停運。

中國天氣網訊，中央氣象台9月7日18時發佈暴雨黃色預警：預計9月7日20時至8日20時，廣東中南部、廣西東南部有暴雨到大暴雨，其中廣東西南部局地有特大暴雨（250～270毫米）；江蘇中北部、安徽北部、河南中部、湖北西部、陝西南部、重慶北部和西部、四川盆地東部等地部份地區有大雨，局地暴雨或大暴雨（100～120毫米）。上述部份地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。