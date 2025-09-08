石破茂辭職｜內地學者：強硬派若接任　日對華政策恐更具破壞性

日本首相石破茂9月7日宣布辭職，引發內地媒體與學界高度關注。學者普遍認為，石破任內中日關係出現階段性緩和，但在他辭職後，中日雙邊關係將面臨新的不確定性。若保守色彩濃厚或對中強硬的政治人物上台，日本對華政策的破壞性恐再度凸顯，可能導致中日關係惡化。



日本放送協會（NHK）報道，石破茂宣布辭去首相一職後，中國政府當天未作出回應，但內地媒體隨即發布快訊，可見中方對此事高度關注。報道同時指出，石破茂就任首相以來，北京曾將他視為推動「中日關係改善的合作夥伴」，並向其釋放積極信號。

圖為2025年9月7日，日本首相石破茂抵達東京首相官邸，準備舉行新聞發布會並正式宣布辭去自民黨總裁職務。（共同社/Rueters）

另據內媒《環球時報》報道，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，石破茂上台後，中日關係出現階段性緩和。在台海議題上，日本不再像安倍、岸田時期那樣高頻挑釁中國底線，區域緊張度有所下降；經濟層面，日本重啟並積極推進中日韓合作機制，三國自貿協定談判再度升溫，有望為東北亞安全與供應鏈穩定提供緩衝。

呂超強調，中日關係未來走向取決於日本新首相的施政取向。若保守強硬派掌權，可能重拾對華制衡路線，削弱當前緩和態勢；若延續石破時期有限協調思路，還須透過制度性安排鞏固經貿合作與風險管控。呂超認為，在美國亞太戰略壓力下，中日結構性矛盾仍可能導致「緩和與摩擦交織」的局面，因此必須保持高度關注。

2025年8月1日，日本東京，日本首相石破茂走向參議院大廳，參加議會開幕式。（Reuters）

此外，中國社科院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊則分析，石破任內中日戰略互動改善，摩擦有所緩和，交流逐步復甦。但他指出，中日結構性矛盾依然固化，日本仍以配合美國「對中競爭」為基本方針。隨著日本推進「政治大國化戰略」，其戰略態勢日益呈現「對中競爭乃至對抗」特徵。

盧昊認為，日本至今難以擺脫面對中國時的複合性焦慮。因此，相較於對中協調的一面，另一面的對中制衡未來仍將在日本對中政策的兩面性中，佔據主導性。盧昊強調，新首相上台後，中日關係特別是高層協調與風險管控將面臨新的不確定性，「如果是政治保守色彩濃厚、對華態度強硬者上台，日本對華政策的消極性、破壞性可能再度凸顯，並導致雙邊關係惡化」。