石破茂辭職｜懶理日本政局？特朗普稱「完全不知道」｜有片

日本首相石破茂當地時間9月7日下午6時宣布辭職後，各國陸續對此作出回應。作為日本的盟友，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在7個小時後被問到對此事的看法時，竟仍表示「完全不知道」石破茂辭職，一度被外界質疑其不重視日本政局。不過，他同日稍晚已補充指，對相關消息感到很驚訝。



日本共同網及日本放送協會（NHK）8日報道，特朗普前往紐約觀看美國網球公開賽（U.S. Open）男單決賽的幾個小時前，在白宮外被記者問到對石破茂宣布辭職有何看法。他坦言自己完全不知道（I don't know anything about that）後，即轉身離開現場。

報道指，此舉表明特朗普當時並未聽取有關石破茂辭職的資訊，但也有聲音批評前者不重視日本的政局。而特朗普7月疑似不記得石破茂的名字，改以「日本先生」（Mr. Japan）稱呼對方時，已引發一眾網民批評。

不過，特朗普在作出首次回應後，似乎已聽取相關資訊。他觀看完美網比賽返回華盛頓途中告訴記者：「我（對石破茂辭職）感到很驚訝，因為我認識他，（而且）我喜歡他。我覺得他是個非常好的人，我們相處得很好。」

2025年9月7日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）準備前往紐約觀看美國網球公開賽（U.S. Open）男單決賽前，在白宮外接受記者提問。（Reuters）

另外，美國務院發言人此前已向NHK表示，美方已得知石破茂宣布辭職的決定，強調美日兩國聯盟是印太地區乃至世界和平、安全與繁榮的基石，盼繼續與日本政府合作。