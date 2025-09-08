馬雲持股雲鋒金融豪擲3.1億元買以太幣　納入儲備資產押注RWA市場

據內媒《紅星資本局》9月8日報道，馬雲持股的雲鋒金融（00376.HK）近日公告，董事會已批准在公開市場購買以太幣（ETH）作為公司儲備資產。截至公告日，集團累計購入1萬枚ETH，總投資額為4400萬美元（約港幣3.42億元），資金全部來自集團內部現金儲備。公司並表示，未來將持續增加在數字資產方面的投入比重。



公告指出，此舉旨在配合集團佈局Web3、現實世界資產代幣化（RWA）、數字貨幣、ESG零碳資產及人工智能等前沿領域，並為RWA代幣化提供基礎設施支持，同時探索以太幣在保險業務中的應用場景。雲鋒金融董事會認為，將以太幣納入公司戰略儲備資產，符合集團在Web3等前沿領域的發展方向，能夠推動科技創新，為客戶提供金融與科技的融合體驗，加強金融自主權。

馬雲持股雲峰金融購入以太幣。

雲鋒金融同時表示，將探索以太幣在集團保險業務的潛在應用模式，以及其他與Web3相適應的創新業務場景。此外，公司認為，將以太幣作為儲備資產可優化資產結構，減少對傳統貨幣依賴。公告並透露，除以太幣外，未來亦計劃探索將比特幣（BTC）、索拉納（SOL）等多元化主流數字資產納入戰略儲備。

公開資料顯示，雲鋒金融是一家在香港主板上市的金融科技集團，業務涵蓋證券經紀、資產管理、保險及金融科技。其控股股東為雲鋒基金旗下Jade Passion Limited（持股47.25%）。雲鋒基金由馬雲及聚眾傳媒創始人虞鋒於2010年共同發起設立，「雲」取自馬雲之名，「鋒」則來自虞鋒。上海雲鋒投資管理有限公司為雲鋒基金人民幣一期基金執行主體，馬雲持有該公司40%股份。

雲峰金融由馬雲持股。

事實上，早在9月1日，雲鋒金融便曾公告，與螞蟻數字科技達成戰略合作協議，並對專注於現實世界資產（RWA）代幣化的新一代Layer1公鏈Pharos進行戰略投資。雙方計劃通過Pharos高性能公鏈平台，共同合規拓展RWA代幣化及下一代互聯網（Web3）等領域。

二級市場方面，截至9月8日收市，雲鋒金融報3.950港元，上升0.77%，年初至今股價已累計大漲逾270%。

另一方面，近期虛擬貨幣市場波動明顯。比特幣、以太坊等幣價日前出現下跌，截至9月8日18時08分，以太坊價格報4328美元，24小時內上升0.69%。根據Coinglass數據，過去24小時全球加密貨幣市場共有逾11萬人被爆倉，爆倉總金額達1.73億美元。