勒邦占士登《人民日報》撰文　預告NBA與中國爭端冰釋

美國職籃NBA著名球星勒邦占士（LeBron James）9月8日透過記者在官媒《人民日報》發表文章，感謝內地球迷對他20餘年的支持，也讓他成為首位在《人民日報》發表文章的NBA球員。這一罕見舉動，被外界視為NBA與北京當局長達數年的爭端可能即將劃下句點。



據《路透社》報道，勒邦占士已15度造訪中國。他在文章中寫道，「中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝。…我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量。」

勒邦占士在全球擁有許多粉絲。（視覺中國）

台媒《中央社》整理報道，回顧了NBA在中國曾享有數十年快速增長的榮景，且內地約有3億人從事籃球運動，相關產業規模據稱已超過40億美元。然而，2019年侯斯頓火箭隊時任總經理莫利（Daryl Morey）曾在社交平台上發文支持香港示威人士，引爆中國官方與民間強烈反彈。自那之後，中央電視台（CCTV）停止轉播NBA賽事長達28個月，多家贊助商終止合作，火箭隊周邊商品亦全面下架。NBA總裁施華（Adam Silver）2022年透露，聯盟因此蒙受「數億美元」損失。

如今時隔6年，儘管中美兩國再度陷入貿易爭端，《人民日報》刊登勒邦占士的文章，顯示NBA與中國的關係已接近完全修復。近3年來，中國央視已逐步恢復NBA賽事的轉播規模，中國企業也重新與聯盟簽署合作協議。

此外，NBA正準備於下月在澳門舉行兩場季前賽，這將是自2019年以來，NBA球隊首次重返中國比賽。