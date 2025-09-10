內地興起客製化「寵物旅行團」：帶貓狗出遊成為新商機

如今，在「寵物就是家人」的情感共識影響下，帶上「毛孩子」出門遊玩，結交新朋友，已然成了內地民眾一種全新的休閒方式。雲南、新疆、三亞、烏魯木齊、哈爾濱成為「人寵撒歡」的熱門目的地。



社交平台上，「寵物托運」話題瀏覽量超10億次。在一些家庭，一段旅程的部分選擇權，已開始交給了貓貓、狗狗。



2025年8月24日，上海徐匯濱江「寵物友好商圈」夜市紅火，市民帶著寵物漫步黃浦江畔，在欣賞夜景之餘還能參與遊戲互動和寵物食品採購。（中新社）

寵物旅行團

「要想帶寵物出門旅行，不只是穿上牽引繩那麼簡單。」家有一貓的Abigail說道。「攜寵出遊」需特別考慮交通出行的適配性、住宿與遊玩場所的接納度、寵物自身的健康、應急處理等多方面的問題。

因此，不需要自駕，不局限目的地，醫療安全、景區路線規劃、酒店入住等問題都被安排好的「寵物旅行團」便成了備受歡迎的選擇。如今，在北京、上海、廣州等一線城市，諸多涵蓋出行規劃、交通安排、住宿預訂、寵物照顧、攝影記錄等服務的「寵物旅行團」已成規模。

廣州寵物旅行團起步早，2004年就有旅行社推出「攜寵出遊」項目，目前已有相關機構上百家，市場規模正逐步擴大。行程以1-3天的短途周邊游為主，惠州、從化、增城是熱門目的地。長途旅行則可達10天以上，目的地涵蓋湖北、新疆等地。

上海寵物旅行團市場成熟，「愛寵游」「汪仔寵游」「玩小伴」等機構較受歡迎。去年6月，愛寵游攜手動物保健領域的知名跨國企業勃林格殷格翰，打造中國首個人寵物包機出境游，20余只寵物狗組成的「汪汪隊」隨主人前往泰國，感受東南亞風情。

北京寵物旅行團線路豐富，涵蓋周邊短途游與長途國內游。周邊短途游以張家口崇禮、北戴河等地為主，開設徒步項目。長途遊方面，北京樂寵樂行國際旅行社曾發起「帶寵中國行」項目，已帶領大批「毛孩子」和主人前往雲南、新疆、內蒙古等多地。樂寵樂行國際旅行社創始人張紹鵬曾表示，其旅行團線路設計均以寵物為核心，涵蓋冬雪、夏海、草原、爬山等多元主題，目前正吸引眾多年輕人和新退休人群，復購率頗高。

「我家狗狗在旅行中完全放飛自我，每天都在開心奔跑、玩耍，還交到了『好朋狗』。」雨帆（化名）帶著愛狗「小金豆」嘗試了一次短途旅行，從成都市區出發，去往約280公裡外的阿壩藏族羌族自治州撒歡，留下了難忘回憶，「旅途中還有領隊隨時抓拍珍貴瞬間，氛圍滿滿！期待下一次旅行。」

社會環境「適寵化」

「曾經，帶著寵物出遊的阻礙太多。如今，越來越多場所正在努力解決接待問題。」中國文化管理協會文化旅遊專業委員會副會長孫小榮表示，越來越多的寵物友好型景區出現，不僅體現了人文主義關懷，也表明瞭社會「親生命性」的發展趨勢。

河南洛陽老君山內，狗狗被允許隨主人乘坐纜車直達海拔2200米的山頂，登上金頂道觀群，欣賞雲霧繚繞的美景。江蘇常州金壇茅山旅遊度假區已有東方鹽湖城、茅山森林世界、花谷奇緣等5家景區面向攜寵遊客開放，還有專門為寵物打造的戶外遊樂設施。

今年5月，山東濟南靈岩寺景區發佈「人貓搭子」可共同遊園的公告，即一隻貓帶一個人可免景區門票入場，還可現場體驗古人「聘貓」的儀式。公告一經發出便得到了許多貓主人的熱情反饋，網友紛紛表示:「建議全國推廣！」「超有愛的景區！」「我有二十隻貓能去二十次嗎？」

7月27日，上海新天地商圈出現了一圈「寵物友好塗鴉牆」，漫畫博主們繪制萌趣十足的小貓小狗扮靚城市街頭，為這片即將進行升級改造的老城區增添新潮活力。（中新社）

除各大景區外，可供「毛孩子」遊玩的公園、商場數量也在增長，配套設施正逐步完善。

上海的寵物友好公園數量眾多，目前已有40餘座。徐匯濱江是滬上老牌的遛狗勝地，內部有專門的萌寵樂園，設施一應俱全，還匯集了一批寵物友好型店鋪。上海世博文化公園北區的「狗GO」樂園面積約10000平方米，設有互動休憩區、牽繩漫步區、大型犬活動區和中小型犬活動區等，能滿足不同寵物的需求。

浙江省紹興市越城區目前已投入使用20個「寵物公廁」，主要設置在景區、公園、社區等遛狗現象較多的區域，設計還充分考慮了寵物的行為習慣——公廁的箱體上方有專門的寵物拾便紙投口，側面有拾便袋投口，下端凹槽區域用於寵物排泄，大型犬可拉開底部的抽屜使用，抽屜內鋪設有鵝卵石。保潔員在定時清理糞便的基礎上，還會每天對箱體進行沖洗，以保證箱體的潔淨度、減少臭味產生。

「攜寵旅行」可選的目的地越來越多，旅途也愈發安全、通暢。

在航空運輸方面，海南航空、首都航空等多家航空公司已推出寵物進客艙服務，海南航空還對寵物箱尺寸進行優化，並明確寵物准入標準，確保飛行安全與衛生。今年4月，京滬高鐵部分車次試點「隔離運輸、人寵分開、專人看護」的高鐵寵物托運服務，旅客只需提前預約，即可和愛寵一起乘坐高鐵。此外，滴滴、哈囉等平台的寵物快車、專車、專送等服務，已覆蓋內地多數城市，為寵物出行提供著便利。