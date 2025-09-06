西摩犬寄養寵物店66小時沒餵水死亡　店員竟冷回「就是死個狗」

四川成都男子徐先生發影片稱，自己將西摩犬（內地稱薩摩耶）在當地一家寵物店寄養六天期間死亡。徐先生發現寵物店以「訓練上廁所」為理由，一直將狗拴在牆上，畫面顯示，西摩犬這幾天就一直趴在廁所板上，期間僅被餵水3次，其中最長的一次間隔超66個小時，



徐先生受訪時稱，自己8月19日因出差，將西摩犬送至此前寄養過2次的寵物店裡，當時稱僅需寄養6天，沒有訓練需求。25日下午，他接到寵物店打來的電話，被告知西摩犬已死亡。當晚，徐先生委託朋友前往寵物店瞭解情況時，看到CCTV畫面才知道自己的狗狗一直被拴在廁所進行「上廁所訓練」，期間更有超過66小時沒有水喝，而店員竟回「就是死個狗，不是刑事案件……」，現場更一度爆發衝突。



西摩犬被拴在廁所進行「上廁所訓練」，期間更有超過66小時沒有水喝。

據了解，店家提出賠償5000元，如果徐先生後續考慮繼續養狗的話，門店也將承擔他的寵物狗糧費用。此外，對於說「就是死個狗」的寵物店涉事人員，將作開除處理。但徐先生告訴記者，他第二天再去寵物店交涉時，發現工作人員仍在正常上班，他很憤怒地拒絕了寵物店賠償。

徐先生還說，正常寄養的話，門店應和寵物主人建群同步寵物狀態，此前2次他在該店寄養時都有收到寵物的圖文視頻，但這次寄養，寵物店一直未發送任何影片、照片或消息。

該寵物店負責人也證實了西摩犬在店內死亡的消息，她稱自己門店的寵物管家肯定是有責任的。但門店也積極賠償徐先生，按照她的說法，門店答應賠償1.5萬元協商解決。對於為什麼一直把薩摩耶拴在牆上，工作人員解釋「是在訓練狗狗定點大小便」，而針對徐先生質疑這次未提出訓練的需求，寵物店則回應「訓犬老師熱心幫忙……」。

對於「就是死個狗」的不當言論，工作人員解釋稱，當晚工作人員與徐先生朋友發生了口角，訓犬師和店員情緒激動一下上頭，才挑起了這句話」，事發後寵物店已第一時間開除了這位寵物管家，負責薩摩耶的訓犬師也將在完成交接工作後離職。目前，寵物店正常營業。

徐先生說，自己發佈的視頻在網上發酵引發關注後，寵物店所屬街道已經聯繫了自己，希望調解妥善處理此事。當地街道辦，工作人員稱正在處理。