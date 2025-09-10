iPhone17亮相　鄭州富士康20萬工人兩班制「加班到飛起」薪水曝光

蘋果最新款iPhone 17於9月10日秋季發表會正式亮相。據內媒報道，目前鄭州富士康正處於iPhone 17系列產品量產爬坡期，廠區產線幾乎全開，近20萬名工人實行兩班制趕工。有廠房主管直言「加班到飛起，去年沒這麼忙」。



內媒《界面新聞》今（10）日報道指出，富士康鄭州港區是中國規模最大的廠區，也是蘋果全球最大組裝廠，多數高階iPhone機型在此組裝。每年8月中下旬至11月，廠區進入全年最繁忙的時段，今年亦不例外。

隨著iPhone 17投產規模擴大，廠區人力需求大幅上升。一名人力仲介透露，今年臨時工比去年招得更多，8月返費價格一度喊到9800元（人民幣，下同），「那幾天高價的時候，1天都能進幾萬人，連著1個禮拜沒停過」。

組裝蘋果產品的富士康，在河南鄭州廠房高峰期有30萬工人。（網上圖片）

報道解釋，「返費工」是臨時工主力，指的是做滿規定期限後可額外領取「返費」的工人，加上常規薪資，3個月內通常能存下2萬多元人民幣。

返費金額波動直接影響招工效率。此外，還有一類「小時工」，薪資以小時計算，每工作滿1個月分兩次發薪，包含底薪2100元、加班費與夜班補貼。內媒記者於9月5日以小時工身份進入廠區，當天就有近2000名派遣工在現場分送等候。

據了解，目前生產工廠內約有20萬名工人分成兩班，從鎖螺絲、貼膜到零件組裝，流水線源源不斷輸出iPhone 17，隨後進入包裝環節，裝入印有蘋果標誌的白色盒子。當地人力仲介表示，這並非最高峰，「最多的時候能有40萬人。那時蘋果更火，也主要是富士康在做。現在訂單分散，不止富士康1家了」。

一名產線負責人指出，目前鄭州港區整體產線開動率達八至九成，主體產能已全面轉向iPhone 17系列，舊款僅剩少量產線，「按計劃這1、2周就會停止iPhone 16的生產」。

富士康集團一位主管表示，自8月以來加班強度驟增，「加班到飛起」，去年並未如此忙碌。後續生產節奏則需視新品上市後的市場反應而定。