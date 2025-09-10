iPhone17｜新機缺AI被批創新不足　庫克等高層僅提AI五次

【iPhone 17 pro / iPhone Air / Apple Watch 11/ iPhone懶人包 / AirPods Pro 3】蘋果（Apple）於9月10日凌晨舉行發布會，公布iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及最薄機款iPhone Air等。惟此前外界期待的「AI智能手機」卻幾乎未被提及。在三星和Google均在積極強化自家AI手機的同時，蘋果則專注於設計改進、增強耐用性和延長電池壽命，因而被批為「缺乏創新」。其股價至收市跌1.48%，每股收報234.35美元。



綜合外媒報道，在此次的發布會中，包括CEO庫克（Tim Cook）在內的蘋果高層總共僅提到五次「AI」。而整場發布會幾乎沒有對蘋果AI功能「Apple Intelligence」的改進作出詳細說明。

圖為2025年9月9日，蘋果公司（Apple）在美國加州舉行新品發布會，行政總裁庫克（Tim Cook）向與會者致意。（Reuters）

儘管在蘋果此前在iPhone16發布會上大力宣傳AI，但迄今為止，蘋果的大多數AI功能都相當「低調」，例如讓用戶使用其模型生成新的表情符號，或Siri會將用戶詢問的問題轉交給ChatGPT。在其競爭對手已經推出包括即時電話翻譯、語音克隆等AI功能的情況下，蘋果對AI幾乎避而不談。

2025年9月9日，美國加州，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）在其總部的喬布斯劇場（Steve Jobs Theater）舉行活動，圖為他手持最新推出的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（Reuters）

據報道，蘋果在AI方面的投資起步較晚，Apple Intelligence目前仍在積極開發中，但實際發布功能的時間表仍不清楚。