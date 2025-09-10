蘇州政府率企業代表來港洽金融合作　許正宇：香港能提供全面服務

蘇州（香港）金融合作交流會9日（周二）在香港舉行，國家金融監督管理總局、江蘇省政府官員及相關部門官員、香港政府官員、蘇港企業代表等200餘人參加活動，共商蘇港兩地的金融科技等領域合作，多個合作項目在交流會上簽約。



會上，科技金融國際合作（蘇州）發展區「蘇州香港雙中心」正式啟動。

前特首林鄭月娥、江蘇省常務副省長馬欣、財經事務及庫務局局長許正宇、蘇州市常務副市長顧海東、國家金融監督管理總局國際合作司一級巡視員王彩霞等出席活動。

許正宇致辭表示，香港擁有國際級一流專業服務，還有豐富的國際交流合作經驗，是蘇州企業走出去，拓展「一帶一路」等海外市場的首選平台。無論是為大型基礎建設項目融資，設立企業的離岸財務中心，或設立專屬自保保險公司等，香港都能夠提供全面專業服務。

會上，一批涵蓋上市、投資、人才、產業的合作項目集中發布，生態合作夥伴計劃同步啟動。

江蘇省常務副省長馬欣致辭時則表示，江蘇擁有扎實的實體經濟基礎，完整的產業鏈供應鏈；香港是重要的國際金融中心，是國家對外開放的重要窗口和橋樑。在資本市場方面，香港一直是江蘇企業境外上市的首選投資地，「我們始終以積極主動的姿態對接香港、學習香港，攜手香港」。

據了解，香港是蘇州市主要的外資來源地，去年蘇州實際使用港資接近30億美元，佔全市實際使用外資約57%。

蘇州全市境內外上市公司總數達276家，全國第五，其中港交所上市企業38家，包括知名企業協鑫集團。今年以來，蘇州全市新增境內外上市公司11家，新增數全國第一，其中港交所5家。