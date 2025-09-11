網信辦處置四類涉企網絡「黑嘴」　杜絕攪亂市場秩序

國家網信辦開展專項行動，處置一批涉企網絡「黑嘴」。據「網信中國」微信公號，國家網信辦聚焦破壞營商網絡環境突出問題，持續深入開展「清朗．優化營商網絡環境—整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，督促網站平台強化涉企信息內容管理，依法依約處置一批涉企違法違規帳號。



網信辦通報了四個典型案例。

一是「通信圈」等帳號脅迫企業進行「商業合作」，謀取非法利益。通報稱，微信公眾號「通信圈」，抖音、微博、微信等平台帳號「券業行家」「煤文化」等，長期集納發布涉企負面信息，以「茶水費」「商業合作」等名義，向企業索取高額費用，並在合作到期前持續發布虛假不實信息威脅企業續簽合同。涉及的帳號已被依法依約關閉，帳號主體被納入平台黑名單管理。

二是「國際投行研究報告」等帳號歪曲解讀涉企公開信息，詆譭企業形象聲譽。通報稱，微信公眾號「國際投行研究報告」「IPO超級情報局」、百度百家號「博望財經」等，為博取流量，長期惡意集納炒作上市公司、擬上市公司負面信息，發布「業績真實性存疑」「營業收入驟然下滑」等虛假不實信息，歪曲解讀企業財務報表，惡意唱衰企業經營狀況。涉及的帳號已被依法依約採取禁言處置。

三是「固收嘚啵李」等帳號捏造不實信息，惡意詆譭金融機構聲譽。通報稱，微信公眾號「固收嘚啵李」「鈔票不睡覺」、今日頭條、百度、微博等平台帳號「首席商業智慧」「九號財經」等，以「標題黨」「小作文」等形式長期發布炒作銀行、信託等金融機構「業績爆雷」「產品兌付大規模逾期」等虛假不實信息，干擾企業正常經營，影響金融市場穩定。涉及的帳號已被依法依約採取關閉或禁言處置。

四是「大嘴博士」等帳號發布炒作測評信息，影響市場競爭秩序。通報稱，抖音、小紅書、微博、嗶哩嗶哩等平台帳號「大嘴博士」運營主體與某美妝產品企業存在商業利益關係。上述帳號多次針對同領域競爭對手產品發布炒作沒有法律效力的測評信息，誤導消費者，干擾正常市場秩序。涉及的帳號已被依法依約採取禁言措施。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

