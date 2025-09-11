于朦朧驚傳北京墮樓 涉事小區證實有人墮樓：不確定是不是明星
撰文：孫聖然
出版：更新：
網傳內地男星于朦朧在北京墮樓身亡，事發地被曝是朝陽區的陽光上東小區。對此，小區物業公司證實，確實有人墮樓，但不確定是否是于朦朧。
于朦朧墮樓身亡的消息瘋傳後，有網民爆料事發地為朝陽區的陽光上東小區18號樓，網傳照片顯示，網傳涉事單位的紗窗確實脫落。
據《紅星新聞》報道，陽光上東物業公司工作人員表示，今（9月11日）早，小區18號樓確有人員墮樓，「但不確定是否是明星」。
另有網民透露，于朦朧此前確實居住於陽光上東小區。
陽光上東小區所屬的北京市公安局朝陽分局將台派出所表示，「具體情況還無法對外告知，以後續官方通報為準。」
據早前報道，內地八卦博主「名偵探小宴」引述知情人士稱，于朦朧周三（9月10日）和5、6名好友在朋友家吃飯，9月11日凌晨2點多，于朦朧回臥室睡覺並將門反鎖，直至凌晨6點左右，朋友散場走到樓下發現了他的屍體。
「名偵探小宴」續稱，有遛狗的鄰居看到後報警，「據悉他兜裏還裝着朋友的兩個勞力士手錶，紗窗被于朦朧扣開了，目前警方已排除刑事案件，具體原因還在調查中。」
