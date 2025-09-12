iPhone 17中國首日預約量破紀錄　「這色」的標準版最搶手

蘋果於9月10日發表的iPhone 17系列，在中國市場反應熱烈，創下新紀錄。據內媒報道，天貓Apple Store官方旗艦店截至9月11日晚間的預約量，較iPhone 16系列首發時增加近3倍，其中白色iPhone 17標準版最受歡迎。



雖然iPhone 17系列要到9月12日晚間8點才正式開放預購，但內地多個電商平台已提前接受預約。根據報道，蘋果發布會結束僅6小時，京東平台的iPhone 17系列預約量就突破200萬支，刷新蘋果新機首日紀錄。京東統計顯示，iPhone 17標準版佔比最高達43%，Pro Max佔29%、Pro佔24%，至於主打史上最薄、最輕的iPhone 17 Air僅佔4%。

2025年9月9日，美國加州，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）在其總部的喬布斯劇場（Steve Jobs Theater）舉行活動，圖為他手持最新推出的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（Reuters）

天貓Apple Store官方旗艦店的數據也顯示，iPhone 17系列整體預約量相較前一代成長近3倍，白色iPhone 17標準版成為銷售冠軍。價格方面，iPhone 17標準版在內地市場售價自5999元起（人民幣，下同），但若享有政府「以舊換新」補貼，可折抵500元，實際購買僅需5499元，被內地網民譽為「最具性價比的iPhone」。

此外，小米集團總裁盧偉冰也在公開場合對iPhone 17發表看法。他直言今年推出的iPhone 17絕對是iPhone變化最大的一年，也認為標準版的確很強，「牙膏擠爆了」，並稱新款iPhone 17 Air「非常驚豔」，可能重新帶動超薄手機市場。至於iPhone 17 Pro，他坦言設計具爭議性，但「辨識度確實是拉滿」，並表示會購買一支親自使用看看。