內地機票價格大跳水　大量航線1折　成都飛曼谷現20元「骨折價」

內地暑運剛過，機票價格開始大跳水。數據顯示，8月底開始，上海、武漢、南寧等熱門旅遊城市的機票價格大幅下降，不少航線低至1到2折，從成都飛曼谷的機票更驚現20元（人民幣，下同）「骨折價」。



綜合內媒報道，近期，內地不少熱門旅遊城市的機票價格大幅下降，國航9月17日從北京出發飛往太原的機票為310元；南航9月15日從上海飛往武漢的機票為340元，而同一天上海到武漢的高鐵二等座車票價格也普遍在300元到400元的區間。

另外，有網友在社交平台發文稱，近期從四川成都飛泰國曼谷的飛機票僅需19元。相關截圖顯示，9月14日21時55分從天府機場T1出發到曼谷素萬那普機場的票價為19元起，不含稅費等附加費。

川航客服表示，國際航班有一定稅費，機票價格根據航班的整體營運情況制定，也有一些特價客票。

成都飛曼谷的機票更驚現20元「骨折價」。（四川航空）

社交平台中，不少帖文熱議成都飛曼谷的機票便宜，航班日歷顯示9月成都飛曼谷單程均價在300多元，接近月底升到千元以上，但即使在十一假期，10月5日以後也重新出現了300多元的機票價格。

在旅遊平台上，國慶假期相關預訂也迎來明顯升溫。截至目前的數據顯示，較多用戶選擇在9月底提前開啟國慶遊，尤其是出境遊用戶。

今年國慶恰逢中秋，據航旅縱橫數據顯示，截至9月8日，假期期間國內航線機票預訂量超326萬張，日均機票預訂量較去年同期增長約26%；出入境航線機票預訂量已超116萬張，日均機票預訂量比去年同期增長約15%。「十一」期間出遊人數較去年同比激增130%，成交總額（GMV）增幅超120%，其中部分熱門目的地線路提前3個月就售罄。