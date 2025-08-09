基孔肯雅熱｜佛山疫情階段有成效　上門抽血、換鎖令市民擔憂？

廣東基孔肯雅熱（台灣稱屈公病）疫情在廣東大爆發，今年香港累計已錄得4宗，全為輸入個案。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷在電台節目表示，預料本港輸入個案會穩定地上升，因為粵港兩地交往頻繁，港人感染後回港求診，輸入個案就會上升。



8月9日，佛山市舉行新聞發布會，透露佛山全市的基孔肯雅熱疫情呈明顯下降趨勢，已有超九成病例痊癒，防控工作取得階段性初步成效。不過，此前佛山的「粗暴」防疫手段，包括擅自更換長期不在佛山居住居民家的鎖、半夜家長不在上門抽發燒孩童的血，都讓許多佛山市民批評，擔憂重回Covid期間的過度防疫，為了清零不擇手段。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

據了解，為了有效防控疫情，佛山、中山、廣州都開展愛國衛生運動統一行動。佛山市疾病預防控制中心發布《關於加裝紗門、紗窗、紗網的倡議書》，呼籲全市市民在家居門窗安裝紗門、紗窗，其中佛山禪城區石灣鎮街道灣華村委更會發出通知，鼓勵村民安裝紗窗，經村委會審核確認後每棟房屋將統一補貼300元人民幣。

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

應對疫情，有補貼也有管制。8月4日，根據佛山市疫情防控工作統一部署，即日起全市所有零售藥店將嚴格執行銷售重點管控藥品登記報告制度。重點管控包括47種主要治療基孔肯雅熱引起的症狀的藥品，其中包括各種感冒藥、布洛芬、連花清瘟膠囊、板藍根等。

有居民家裏被「破門滅蚊」 湛江發燒孩童半夜被抽血

除此之外有些防疫手段則讓佛山居民恐懼・有小紅書網民爆料，當地居委會以查積水、滅蚊等名義，強行破門闖入居民的房子更擅自更換大門門鎖。該網民報警後，警察更要他配合居委會的工作，事件引發網民熱議。

該網友發問痛批，「這種情況是被允許的嗎？是有多緊急要破門？還是為了完成任務的懶政現象？」，網友報警之後，警方竟然叫他「配合居委會的工作」。許多網友都從佛山這種破門的行為，聯想到新冠疫情期間強行封門、破門強篩等各種亂象，引發不少網民憂心。

網民點睇：

這似曾相識的情節又要回來了嗎？

居委會有啥法律依據隨便開鎖闖入居民家中，這涉嫌違法了吧。

2020年的一切又要回來了嗎？舊的船票還能上新的船。

5年一輪回，又要回到魔幻的2020了嗎？



更令人害怕地是，8月4日，廣東湛江兩名小朋友凌晨獨自在家時，被人上門抽血，家長得知後十分憤怒，「抽血幾日後孩子仍頭暈」。對此，當地居委會回應稱事件屬實並合法合規，因當中一人有發燒症狀，需確認其是否感染基孔肯雅熱。目前，當地衛健局已經介入。（延伸閱讀：廣東2童凌晨遭上門抽血惹議 當地：合法合規，排查基孔肯雅熱）

廣東湛江兩名小朋友凌晨獨自在家時，被人上門抽血。（新京報）

基孔肯雅熱會關節疼痛 文獻記載有嬰兒臉部發黑

據此前報道，基孔肯雅熱的症狀與登革熱類似，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起，主要經伊蚊叮咬傳播的病毒性傳染病，臨床表現主要為發熱、皮疹、關節和肌肉疼痛，多數患者1周內會好轉，但30%—40%患者關節疼痛可能會持續數月甚至數年，對生活質量造成顯著長期影響。

台疾管署稱，Chikungunya在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」，典型登革熱則不會出現長期關節痛。

佛山三水區政府的文章附上多張患者出現皮疹症狀的照片。（三水發布）

據了解，基孔肯雅熱較少出現死亡病例，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是易有併發症或病況嚴重的風險族群，必須多加小心。

值得關注的是，據2021年6月《Clinical Case Reports》的醫學期刊，一位出生僅12天的男嬰，出現發燒、不吃奶、持續哭鬧、臉部變黑，特別是鼻子與嘴唇周圍呈現深褐色（俗稱chik sign或brownie-nose）的症狀。起初醫生懷疑是細菌感染，立即投予抗生素並進行全面檢查。

然而，血液與腦脊髓液培養皆無細菌生長，卻發現嬰兒血液中的基孔肯雅熱IgM抗體呈陽性反應，證實處於急性感染階段。令人意外的是，母親血液檢測為陰性，顯示並非經由胎盤傳染，而是寶寶出生後被蚊子叮咬感染基孔肯雅熱。

台媒報道指全球迄今有25萬宗病例：今年異常於6月提早發生

2025年7月28日，廣東佛山，「滅蚊突擊隊」隊員們對可能藏匿蚊子的地方展開清剿。（CFP）

台媒報道，基孔肯雅熱全球今年迄今累計逾25萬宗病例，目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、毛里裘斯等地疫情，也已蔓延至其他地區。

印度逾3萬例病例，廣東省佛山市爆發疫情迄已有數千例病例，法國今年累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利也報告一例本土病例，值得關注的是，歐洲往年病例多發生於7至8月，今年異常於6月提早發生。

台疾管署針對以下國家提升基肯孔雅熱旅遊疫情建議等級，包括第二級「警示」，對當地採取加強防護：巴西、法屬留尼旺島。第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施，包括中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞。