斷流27年　內蒙古西遼河幹流再次實現汛期全線過流

據中國水利部公眾號消息，9月13日23時，西遼河汛期全線過流調度取得重要進展，幹流補水水頭到達安樂屯，與下游既有水面銜接，西遼河幹流年內再次實現全線過流，流域生態環境得到有效改善。



消息指，自2020年起，水利部持續強化西遼河流域水資源統一調度，抓住春季冰雪消融、汛期雨洪資源充沛等有利時機，接續實施春、夏關鍵期生態補水，西遼河幹流有水河段逐年延長，調度成效顯著。

特別是今年春季，斷流27年之久的西遼河幹流首次實現全線過流。為進一步鞏固生態補水成效，水利部組織松遼委、內蒙古自治區水利廳，在保證防洪安全的前提下，擬充分利用汛期雨洪資源，全力實現西遼河幹流再次全線過流。

西遼河河道內，施工機械正在打通過流通道。 （中國水事）

此次汛期調度自8月15日正式啟動，通過加強雨水情監測預報，精細算準流域降雨、河道來水、水庫蓄水等水賬，滾動預演河道水流傳播時間、組合流量、演進過程，優化調度水庫蓄水、雨洪水、外調水和再生水，精打細算調度好每一方水資源，補水水頭歷經29天與下游既有水體匯合，順利實現西遼河幹流再次全線過流目標。

水利部表示，將繼續做好西遼河水資源統一調度工作，精細調度控制性水庫樞紐，儘可能延長西遼河幹流全線過流時長，堅定不移恢復西遼河健康生命。