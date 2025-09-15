全國人大審議新法　境外涉「破壞民族團結」將受法律制裁

中國全國人大常委會會議於上周審議《民族團結進步促進法》草案，根據已公布的草案條文，任何組織和個人不得妨礙公民學習和使用國家通用語言文字，不得以民族身分、風俗習慣、宗教信仰等為由，故意引發或激化矛盾，擾亂公共秩序。此外，草案一併提出，境外人士如有破壞民族團結進步的行為，將依法追究法律責任。



據《新華社》報道，2009年新疆發生「七五暴亂」後，北京官方開始調整民族政策，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，淡化民族差異。《民族團結進步促進法》草案是首次以專門法律的形式，將「民族團結」系統性地納入國家治理的頂層設計。該草案採用「序言+7章」體例，共設62條。

在「構築共有精神家園」部分，草案規定，公民應當維護中華民族形象，尊重中華民族形成和發展的歷史，不得進行侮辱、貶損和褻瀆行為。國家將全面推廣普及國家通用語言文字，並推動學前兒童學會普通話。草案還提出，國家支持香港、澳門特區開展中華民族歷史、中華文化及國情教育，引導港澳同胞自覺維護國家主權、安全與發展利益。

草案同時規定，應促進各民族交往交流交融，推動各民族和諧融居及互嵌式發展。草案強調，境外的組織和個人，如針對「中華人民共和國」實施破壞民族團結進步、製造民族分裂的行為，將依法追究法律責任。