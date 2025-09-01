最高檢：網絡侮辱誹謗英雄烈士屬惡劣犯罪　「發現一起辦理一起」

最高人民檢察院9月1日舉行「銘記抗戰歷史 傳承抗戰精神」檢察公益訴訟新聞發布會，通報檢察機關在保護抗戰歷史文化資源方面的相關工作情況。最高檢公益訴訟檢察廳廳長徐向春表示，下一步檢察機關將以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年為契機，結合正在開展的「英雄烈士和紅色文物保護公益訴訟檢察基層行」活動，切實發揮公益訴訟檢察職能，推動紅色資源依法保護與利用。



《澎湃新聞》報道，徐向春指出，首先要加大辦案力度，體現嚴的精神。重點針對侵害英雄烈士名譽榮譽、烈士紀念設施管理缺失及紅色遺址保護不力等問題，檢察機關將持續依法從嚴保護。特別是「對利用網絡侮辱誹謗英雄烈士、歪曲事實真相的惡劣違法犯罪行為，要積極擔當作為，綜合運用刑事檢察和公益訴訟檢察職能，加強線索排查和在辦案件指導，發現一宗、辦理一宗，堅決捍衛英烈榮光」。

其次是加強各方協作，推動實的成效，在強化檢察監督剛性的同時，將積極推動問題整改，貫徹公益訴訟預防性理念，並透過磋商、公開聽證等方式，加強與退役軍人事務、文化和旅遊、文物保護等部門合作，推動構建紅色資源保護長效機制。並將利用「益心為公」志願者平台，邀請人大代表、政協委員、人民監督員及專家學者參與，增強社會共識。

第三是加強專業化和規範化研究，突出細的指引，徐向春強調，要聚焦公益訴訟案件中涉及的疑難問題，例如如何提出更具針對性的訴訟請求、如何處理紅色資源保護與文物私權之間的矛盾，以及利用區塊鏈等技術規範化收集網絡證據。他並提到，將適時下發細分領域辦案指引，並會同有關部門研究制定涉外英烈保護公益訴訟工作規範。

最後是注重新聞宣傳，徐向春表示，要以高質效辦案為基礎，結合融媒體平台，創作更多群眾喜聞樂見的宣傳作品，以推動紅色資源的保護與利用。